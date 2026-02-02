Màn tam ca đặc biệt trong lễ vu quy: Ba mẹ hát cùng con gái khiến nhiều người rưng rưng

Không phải ca sĩ chuyên nghiệp cũng không cần những bản sửa giọng công phu nhưng màn tam ca ấy được mọi người hưởng ứng, "thả tim" tích cực trên mạng xã hội. Ba mẹ cô dâu đã chọn âm nhạc để gửi gắm tình yêu và lời chúc phúc cho con gái.



Món quà tinh thần ý nghĩa

Ca khúc "Cha già rồi đúng không" do ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước sáng tác và ca khúc "Ước mơ của mẹ" do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền được đan xen trong một bản mashup đầy cảm xúc. Giọng của người cha mộc mạc, giọng người mẹ nhẹ nhàng còn giọng cô dâu xen lẫn niềm vui và đôi chút nghẹn ngào.

Ba mẹ và chị Hương tam ca trong lễ vu quy ẢNH: NVCC

Clip cô dâu hát trong lễ vu quy cùng ba mẹ

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Nguyễn Thị Mai Hương (23 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh) cho biết ba tên là Nguyễn Văn Giang (47 tuổi) và mẹ tên là Nguyễn Thị Tình (43 tuổi). Lễ vu quy và đám cưới của chị được tổ chức vào ngày 14.12.2025. Tuy nhiên, sự kiện chỉ thực sự được nhiều người biết đến sau khi đoạn clip ghi lại màn tam ca của gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít ngày.

Đại gia đình chị Hương trong ngày hạnh phúc ẢNH: NVCC

Chị Hương chia sẻ gia đình vốn yêu thích văn nghệ, ba mẹ muốn dành tặng con gái một món quà tinh thần ý nghĩa nên đã cùng nhau lên ý tưởng hát chung trong ngày cưới. Cả gia đình dành thời gian tập luyện, tuy nhiên do sự khác biệt giữa giọng nam và giọng nữ nên khó thể hiện trọn vẹn trong một ca khúc. Vì vậy, chị Hương đã nhờ thầy giáo dạy âm nhạc từ thời cấp 2 hỗ trợ phối hợp hai bài hát, vừa phù hợp với từng giọng ca, vừa truyền tải trọn vẹn thông điệp yêu thương của ba và mẹ.

"Ngoài món quà tinh thần từ ba mẹ, mình cũng được lắng nghe những lời dặn dò chân tình từ bà nội. Bà nội gửi lời cảm ơn quan viên hai họ đồng thời tự hào về cháu gái vì luôn giữ gìn nề nếp gia đình. Bà mong muốn hai cháu luôn yêu thương, vun vén mái ấm nhỏ", chị Hương chia sẻ.

Luôn hỗ trợ, ủng hộ con

Vợ chồng bà Tình có 2 người con, sau chị Hương là em trai. Chị Hương và chồng quen nhau 7 năm nay, gắn bó từ khi cả hai học cấp 3. Hai gia đình cách nhau khoảng 7 km nên ba mẹ thường xuyên qua lại, trò chuyện chân tình. Sau khi lấy chồng, nàng dâu có thể dễ dàng về thăm ba mẹ vì khoảng cách thuận lợi.

Mẹ chị Hương (bên phải) nhận sính lễ của nhà trai ẢNH: NVCC

Trong mắt cô dâu, ba mẹ luôn là người vĩ đại, yêu thương con cái. Từ bé đến lớn, chị luôn được ba mẹ ủng hộ, động viên trong mọi quyết định. Họ cũng là người đưa ra những định hướng đúng đắn để con có thể tham khảo, dần trưởng thành hơn.

"Năm mình học lớp 6, ở độ tuổi nổi loạn nên có xảy ra xích mích với những người lớp trên. Ba mẹ biết chuyện, mình cứ nghĩ sẽ bị trách mắng nặng nề nhưng thực tế họ đã ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng. Ba mẹ rất buồn và nói rằng thà để gia đình dạy con còn hơn xã hội dạy. Mình luôn nhớ đến câu nói đó và từ đó về sau ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học hành", chị Hương nói.

Chị Hương hiện là giáo viên tiếng Trung. Nhờ có sự hỗ trợ và đầu tư của ba mẹ, chị mở trung tâm tiếng Trung riêng. Trong lễ vu quy và đám cưới, chị cũng may mắn được ba mẹ hai bên lo lắng về kinh tế, ủng hộ mọi ý tưởng của các con.

Bà Tình xúc động khi ngày con gái về nhà chồng ẢNH: NVCC

"Do có khoảng cách thế hệ, ban đầu mình cũng lo lắng ý kiến của mình khó được ba mẹ đồng thuận. Tuy nhiên, thực tế ba mẹ luôn tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện những ý tưởng mong muốn trong đám cưới. Ngay trong lễ vu quy, màn tam ca của ba mẹ và mình có thể kéo dài thời gian chương trình, nhưng ba mẹ chồng vẫn vui vẻ, dù việc rước dâu về nhà trai có chậm hơn so với dự kiến", cô dâu trải lòng.

Bà Tình cho hay khi biết tin con gái lấy chồng ở độ tuổi còn khá trẻ, bà có chút hụt hẫng. Thực lòng bà muốn con khoảng 2 năm nữa mới kết hôn nhưng vì chứng kiến tình yêu của các con, sự chân thành của chàng rể và nhà trai nên bà tán thành.

"May mắn con gái lấy chồng gần nên vợ chồng tôi có thể gặp nhau thường xuyên. Tôi luôn mong con có sự nghiệp vững vàng, vợ chồng yêu thương nhau và có thể sinh nhiều cháu vì gia đình rất thích trẻ con", bà Tình bày tỏ.



