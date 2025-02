Mạng ảo, giá trị thật

Đến ngày 4.2, theo thông tin mà Thanh Niên có được từ Công an xã Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị ), số tiền do cộng đồng mạng, những nhà hảo tâm ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) đã xấp xỉ 160 triệu đồng.

Trước đó, chiều 27.1 (28 tháng chạp), chị Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, trú thôn Tân Mạch) nhặt được 1,5 triệu đồng khi đi từ thôn Tân Mạch về thôn Thử Luật (cùng xã Vĩnh Thái). Số tiền được gói trong tờ giấy vở học sinh được xé chéo góc gần 1/3 có dòng chữ ghi chú nội dung đi chợ tết: "chuối + cau trầu, rau màu + 10 kg nếp".

Công an xã Vĩnh Thái đã tìm được người đánh rơi ngay trong đêm 27.1. Khổ chủ là bà Hoa. Khi đến trả lại tiền, Công an xã Vĩnh Thái đã rất xúc động trước cảnh nhà bà Hoa. Ở đó, ngoài người phụ nữ tiều tụy này còn có 1 cụ già lớn tuổi nằm dưới nền do tàn tật và 1 đứa cháu ngoại. Giáp tết, nhà không được trang hoàng và càng ảm đạm vì… mất của. Công an xã Vĩnh Thái đã đăng video ghi lại cảnh nhà bà Hoa lên mạng xã hội. Đến trước đêm giao thừa, số tiền ủng hộ bà Hoa mà Công an xã Vĩnh Thái nhận được hơn 100 triệu đồng và sau đó tăng dần...

Công an xã Vĩnh Thái trao số tiền của cộng đồng mạng ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (ngồi ngoài cùng bên phải) ẢNH: B.H

Mạng ảo có thể gây ra nhiều hệ lụy xấu cho người sử dụng, như về hiệu ứng đám đông, về chiêu trò lừa đảo, "phông bạt"… Nhưng "mạng ảo" không có lỗi, chỉ cần người sử dụng "mạng ảo" để làm những điều tốt đẹp thì nó sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp. Trong câu chuyện của bà Hoa, thậm chí mạng ảo được tôn vinh. "Mạng ảo nhưng mang lại giá trị thật", nhiều người tâm đắc.

Cũng cần nói thêm rằng, câu chuyện ấm áp đầu năm sẽ không đến với bà Hoa nếu như chị Thúy (người nhặt được tiền) không tốt bụng và sớm trình báo cho công an tìm người đánh rơi; nếu như Công an xã Vĩnh Thái chỉ làm "tròn trách nhiệm" (trả lại của rơi) mà không làm "trên trách nhiệm" (chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội)… Mới nói, với những tấm lòng ngay thẳng, biết rung cảm trước số phận của đồng loại, đặc biệt là trong thời khắc trước thềm xuân mới... sẽ đủ sức mạnh làm bùng lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia của cả cộng đồng, kể cả trên "mạng ảo".