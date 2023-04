Mang giày cao gót cần chú ý điều này

Đau lưng

Theo tiến sĩ Shoaib Malik, bác sĩ làm việc tại Prime Health of New Jersey, Mỹ, đi giày cao gót có thể làm thay đổi tư thế, có thể khiến bạn đau lưng. Nguyên nhân là do trọng lượng của cơ thể dồn về phía trước, tạo thêm áp lực lên lưng dưới, theo chuyên trang sức khỏe Best Life.

Đi giày cao gót quá thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Shutterstock

Tổn thương bàn chân

Bác sĩ Malik giải thích: Vì giày cao gót khiến cơ thể nghiêng về phía trước, dẫn đến tăng áp lực lên các ngón chân và bàn chân, có thể dẫn đến các tình trạng như đau cổ chân và viêm ở lòng bàn chân.

Đi giày cao gót hằng ngày là một trong những nguyên nhân gây đau lưng

Shutterstock

Viêm cân gan chân

Viêm cân gan chân xảy ra khi dải mô dày nâng đỡ vòm bàn chân bị viêm, có thể gây đau nhói, sưng và đau gần gót chân. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể gây khó khăn cho việc đi lại.

Biến dạng bàn chân

Khi mang giày cao gót, phần lớn trọng lượng cơ thể sẽ được dồn vào phía mũi, các ngón chân có xu hướng kết lại với nhau. Sau một thời gian dài, ngón chân có thể bị biến dạng như cong lên hoặc khoằm xuống.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của giày cao gót, nên lựa chọn giày có độ cao vừa phải, kích thước vừa chân. Không nên đi giày cao gót liên tục trong ngày và trong thời gian dài, thường xuyên nghỉ ngơi sau khi đi giày cao gót, theo Best Life.