Những sai lầm không ngờ là thủ phạm gây đau lưng cho dân văn phòng

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không chỉ do ngồi nhiều mà còn có 4 sai lầm khác có thể gây ra cơn đau lưng của bạn.

Sau đây là những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải trong giờ làm việc, dẫn đến các vấn đề về lưng, theo tờ Times Of India.

Nếu bạn làm công việc văn phòng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bạn bị đau lưng

Shutterstock

1. Không uống đủ nước

Uống đủ nước là điều cần thiết để giữ cho các khớp được bôi trơn, giúp giảm đau nhức ở lưng. Hãy nhớ để một chai nước lớn trên bàn làm việc và liên tục nhấm nháp nước suốt cả ngày.

2. Thiếu chất đạm

Đối với chế độ ăn uống, không ăn đủ thực phẩm giàu đạm cũng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau lưng. Đạm rất cần để kích thích tăng trưởng và sửa chữa trong cơ thể.

3. Tiêu thụ quá nhiều đường

Nếu bạn có thói quen ăn vặt đồ ngọt hoặc uống đồ uống có đường trong giờ làm việc, thì chế độ ăn uống của bạn có thể là nguyên nhân gây ra chứng đau lưng. Lượng đường dư thừa có thể gây viêm và loại bỏ các chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng sức mạnh cho lưng của bạn, theo Times Of India.

Uống đủ nước là điều cần thiết để giữ cho các khớp được bôi trơn, giúp giảm đau nhức ở lưng

Shutterstock

4. Ngồi nhiều giờ

Tất nhiên, ngồi liên tục trong nhiều giờ là một trong những nguyên nhân rõ ràng nhất gây đau lưng. Hãy di chuyển ít nhất 10 phút sau mỗi 45 phút. Đặt lời nhắc trên điện thoại trong trường hợp bạn quá mải mê với công việc và ngồi trong nhiều giờ. Đi bộ là cách đơn giản để vận động các cơ đã lâu không được sử dụng do phải ngồi liên tục.

5. Căng thẳng

Tâm trí và cơ thể được kết nối với nhau, đó là lý do tại sao căng thẳng tinh thần có thể biểu hiện thành nỗi đau thể xác. Khi bị căng thẳng, các cơ ngắn xung quanh các đốt sống sẽ bị tê liệt, khiến chúng dễ bị lệch và có thể dẫn đến đau cột sống. Thông thường, mọi người gặp căng thẳng trong công việc do công việc quá tải, thiếu giao tiếp và quản lý kém. Cần tìm ra các giải pháp để quản lý và giải phóng căng thẳng để nó không gây hại cho sức khỏe tinh thần hoặc thể chất, theo Times Of India.