Mang hai ba lô pháo đi bán gặp công an đang tuần tra bắt giữ

Ngày 22.12, Công an Q.12 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Trọng Phước T. (20 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), Hồ Bảo H. (20 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, tối 21.12, Công an Q.12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tổ chức ra quân tổng kiểm tra hành chính địa bàn giáp ranh.



Kiểm tra hai ba lô của T., H., công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa pháo nổ

C.T.V

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đang tuần tra kiểm soát đến trước căn nhà trên đường Lê Văn Khương (P.Hiệp Thành, Q.12) thì phát hiện 2 người nam giới chở nhau trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hai ba lô của T., H. chứa 20 túi ni lông màu trắng, bên trong có nhiều viên pháo dạng hình trái banh (nghi là pháo nổ) nên đã mời về trụ sở công an làm rõ.

Tại đây, cả hai khai danh tính Nguyễn Trọng Phước T. (20 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), Hồ Bảo H. (20 tuổi, ngụ Q.12). Do không có tiền xài nên T., H. mang số pháo nổ trên đi bán kiếm lời, thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.