Mang hơi ấm mùa xuân lên vùng biên cương Mù Cả

Trong các ngày 22 - 23.1, Công an xã Mù Cả và Chi đoàn Báo Thanh niên Tòa soạn Hà Nội cùng một số đơn vị đã tổ chức chương trình tặng quà tết năm 2022 cho nhân dân trong xã và học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS (PTDTBT THCS) Mù Cả.

Hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này do đại úy Khuất Bảo Trung (nguyên Phó bí thư Chi đoàn Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an) đang được điều về làm việc tại Công an xã Mù Cả phối hợp với nhà báo Ngô Xuân Vũ, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên Tòa soạn Hà Nội, vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

Mù Cả là xã biên giới đặc biệt khó khăn của H.Mường Tè (Lai Châu), gồm 728 hộ với 2.971 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc Hà Nhì chiếm 92%, dân tộc Mông chiếm 6% và một số dân tộc thiểu số khác.

Từ Hà Nội phải vượt quãng đường gần 600 km, trong đó khoảng 300 km đường đèo, đặc biệt đèo Ô Quy Hồ với độ cao 1.900 m cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Mù Cả cũng có 6 km đường biên với Trung Quốc, địa bàn phức tạp, dân cư thưa thớt, sự phát triển về kinh tế - xã hội còn hạn chế, 46,78% số hộ trong xã thuộc diện nghèo.

Trong khi đó, Trường PTDTBT THCS Mù Cả được thành lập từ tháng 9.2012. Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như về đội ngũ giáo viên. Song, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt lên khó khăn, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được Chính phủ tặng cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen.

Hiện nay, trường có 7 lớp với 201 học sinh dân tộc Thái, Hà Nhì, La Hủ, Si La, Mông (Si La là dân tộc ít nhân khẩu nhất trong 54 dân tộc Việt Nam). Phần lớn học sinh do nhà xa nên phải học bán trú tại trường. Dù nhận được sự quan tâm lớn nhưng hoàn cảnh của đại đa số học sinh còn vô cùng vất vả, khó khăn.





Hưởng ứng lời kêu gọi, bằng tấm lòng hảo tâm của mình, ông Nguyễn Văn Lê (TP.Cần Thơ), Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đã tặng hơn 200 suất quà cho mỗi học sinh gồm áo ấm, sách vở… để các cháu bớt đi cái giá lạnh mùa đông, có thêm sách vở để học tập.

Những món quà này cũng do các đoàn viên thanh niên Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chọn mua, đóng gói và đóng góp kinh phí vận chuyển đến tận trường để trao tặng.

Cũng nằm trong chương trình, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc của Trường PTDTBT THCS Mù Cả. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính Bộ Công an, gửi 201 phong bao lì xì cho các học sinh.

Ngoài ra, các nhà hảo tâm của Câu lạc bộ Bóng đá FC671&ACE (Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Q.Ba Đình) đã đóng góp hơn 13 triệu đồng, tặng quà cho 8 công an viên và hơn 20 hộ khó khăn nhất tại xã Mù Cả.

Nhân dịp Trường PTDTBT THCS Mù Cả vừa khánh thành và đưa vào sử dụng thư viện nhà trường, anh Đặng Trí Dũng, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, gửi tặng trường 10 thùng sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh.