Mạng internet sập trên toàn Afghanistan, Taliban nói do đứt cáp

Mạng internet trên toàn Afghanistan đã bị sập trong vài ngày qua, gây ngắt kết nối giữa người dân trong nước cũng như với bên ngoài và ảnh hưởng nhiều chuyến bay, hoạt động ngân hàng và giao thương, theo Reuters.

Quang cảnh thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 30.9 ẢNH: REUTERS

Đợt sập mạng được nhóm giám sát internet Netblocks thông báo đầu tiên vào ngày 29.9, cho biết kết nối internet trên toàn Afghanistan bị gián đoạn và dịch vụ điện thoại cũng bị ảnh hưởng.

Theo AP, nhiều tỉnh tại Afghanistan xác nhận hồi tháng 9 rằng việc ngắt mạng internet là do sắc lệnh từ thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada nhằm chống lại sự vô đạo đức.

Tuy nhiên, chính quyền Taliban ngày 1.10 ra tuyên bố ngắn gọn nói rằng việc ban hành lệnh cấm internet là tin đồn thất thiệt.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid giải thích rằng việc mất kết nối hiện nay là do hạ tầng cáp quang bị hỏng và cho biết hệ thống đang được thay thế.

Một người tại Kabul kiểm tra kết nối internet trên điện thoại trong ngày 30.9 ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn thông tin từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết có 10/31 chuyến bay trong ngày 30.9 bị hủy và chưa rõ tình trạng của 21 chuyến còn lại. Trong số 34 chuyến bay đến và đi khỏi thủ đô Kabul ngày 1.10, có 14 chuyến bị hủy.

Hãng hàng không Kam Air của Afghanistan thông báo có thể sẽ khôi phục các chuyến bay đến Kabul trong ngày 1.10, sau khi cho dừng toàn bộ hoạt động từ hôm 29.9 do mất kết nối.

Liên Hiệp Quốc trong một tuyên bố gần đây kêu gọi chính quyền Taliban khôi phục kết nối, cảnh báo rằng việc ngắt mạng có nguy cơ gây tác hại đáng kể cho người dân Afghanistan.