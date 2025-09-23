Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Taliban đáp trả cứng rắn sau khi ông Trump đòi căn cứ

Vi Trân
Vi Trân
23/09/2025 16:46 GMT+7

Taliban đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc trao lại căn cứ không quân Bagram cho Washington, 4 năm sau cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan.

Ông Trump hôm 20.9 nhắc lại lời kêu gọi tái lập sự hiện diện của Mỹ tại căn cứ không quân Bagram tại Afghanistan, thậm chí còn nói rằng "chúng tôi hiện đang đàm phán với Afghanistan" về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông không đưa ra thêm chi tiết nào về các cuộc đối thoại được cho là đang diễn ra. Khi một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc triển khai quân đội Mỹ để chiếm lại căn cứ hay không, vị tổng thống đã lảng tránh, theo AP.

Taliban đáp trả cứng rắn sau khi ông Trump đòi lại căn cứ - Ảnh 1.

Các binh sĩ Afghanistan tại một chốt canh bên ngoài căn cứ không quân Bagram vào ngày 2.7.2021, ngày binh sĩ Mỹ cuối cùng của Mỹ rời khỏi nơi này

ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi sẽ không bàn về chuyện đó. Chúng tôi muốn lấy lại nó và chúng tôi muốn lấy lại ngay lập tức. Nếu họ không làm, các bạn sẽ thấy tôi sẽ làm gì", ông Trump trả lời.

Sau đó, nhà lãnh đạo đăng trên mạng xã hội lời cảnh báo rằng: "Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

Sau đó một ngày, người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid bác bỏ tuyên bố của ông Trump và kêu gọi Mỹ áp dụng chính sách "thực tế và lý trí".

Trong bài viết trên mạng xã hội, ông Mujahid cho rằng Afghanistan theo đuổi chính sách đối ngoại hướng tới kinh tế và tìm kiếm quan hệ xây dựng với tất cả các quốc gia trên cơ sở lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi.

Taliban đáp trả cứng rắn sau khi ông Trump đòi lại căn cứ - Ảnh 2.

Lực lượng Taliban duyệt binh tại căn cứ Bagram vào tháng 8.2024

ẢNH: AFP

Ông cho biết Mỹ đã được nhắc nhở nhất quán trong mọi cuộc đàm phán song phương rằng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan là điều tối quan trọng.

"Cần nhắc lại rằng, theo Thỏa thuận Doha, Mỹ cam kết 'sẽ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan'", ông Mujahid viết và yêu cầu Mỹ phải giữ đúng cam kết.

Trước đó cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội chính quyền Taliban Fasihuddin Fitrat lên tiếng về bình luận của ông Trump. "Nhượng lại dù chỉ một tấc đất cho bất kỳ ai là điều không thể và ngoài sức tưởng tượng", ông nói trong một bài phát biểu được truyền hình Afghanistan phát sóng.

Ông Trump dọa ‘điều tồi tệ sẽ xảy ra’ nếu Afghanistan không trao căn cứ Bagram

Vào tháng 8.2024, Taliban đã kỷ niệm 3 năm ngày tiếp quản căn cứ Bagram bằng một màn duyệt binh lớn, phô diễn các khí tài Mỹ bị bỏ lại, thu hút sự chú ý của Nhà Trắng. Ông Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan sau cuộc chiến kéo dài 2 thập niên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm khiến chính quyền Taliban lãnh đạo Afghanistan trao quyền kiểm soát Căn cứ Không quân Bagram tại nước này.

Khám phá thêm chủ đề

Taliban căn cứ Bagram Afghanistan Trump căn cứ Mỹ tại Afghanistan
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

