Mang khối bướu cổ 15 cm suốt 30 năm, phẫu thuật mới phát hiện ung thư

Khối bướu 15 cm chèn ép đường thở suốt 30 năm

Giữa tháng 10.2026 bệnh nhân T.K.Y (ngụ phường Thới An, TP.HCM) đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh trong tình trạng vùng cổ phình to bất thường, thường xuyên khó thở, nuốt vướng và nghẹn. Bệnh nhân phát hiện bướu cổ từ gần 30 năm trước nhưng chưa điều trị dứt điểm.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Khánh Việt, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh người trực tiếp thăm khám, cho biết bệnh nhân có khối bướu giáp đa nhân 2 bên. Mặc dù mỗi nhân bướu đơn lẻ có kích thước không quá lớn, nhưng hàng chục nhân bướu kết hợp lại đã tạo thành một "chùm" bướu khổng lồ bao bọc toàn bộ vùng cổ, xâm lấn hầu như toàn bộ mô tuyến giáp lành.

Bệnh nhân được chỉ định thực hiện đồng bộ các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và sinh hóa. Kết quả, chỉ số Thyroglobulin - một chỉ số tham khảo quan trọng trong theo dõi bệnh lý tuyến giáp tăng lên trên 200 ng/mL. Tuy không mang tính chất quyết định 100% bệnh nhân bị ung thư, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo không thể bỏ qua.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ẢNH: M.A

Trước thực tế, khối bướu chứa hàng chục nhân nhỏ khiến việc chọc hút từng nhân là không khả thi. Đồng thời, trước tình trạng khối bướu chèn ép đường thở, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nhằm giải phóng chèn ép và lấy mô làm giải phẫu bệnh.

Hơn 2 giờ bóc tách "mạng lưới" bướu chèn ép thần kinh

Theo bác sĩ Việt, cổ được ví như là "cây cầu" hẹp kết nối đầu và thân, nơi tập trung hàng loạt cấu trúc sinh mệnh: Mạch máu lớn, dây thần kinh sọ, cột sống, khí quản, thực quản và các lớp cơ bò dính sát nhau. Đối với ca bệnh này, mức độ khó tăng lên gấp nhiều lần khi khối bướu kích thước ước tính lên tới 15 x 12 x 12 cm đã ăn lan vòng ra tận phía sau cổ, ôm trọn khí quản và kẹp chặt thực quản.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Các bác sĩ cẩn trọng bóc tách khối bướu khỏi các cấu trúc xung quanh, bảo tồn dây thần kinh thanh quản, đồng thời loại bỏ khối bướu và giữ lại một phần nhỏ mô tuyến giáp lành.

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, sinh hoạt cá nhân, tình trạng khó thở và khò khè được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh sau 5 ngày xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp. Người bệnh tiếp tục được tư vấn hướng theo dõi và điều trị phù hợp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật ẢNH: M.A

Không chủ quan với bướu cổ

Qua trường hợp lâm sàng này, bác sĩ Việt khuyến cáo người bệnh:

Không chủ quan với bướu cổ nhỏ: Mọi khối bướu lớn nguy hiểm đều bắt đầu từ những nốt bướu rất nhỏ. Quan niệm "bướu nhỏ không cần điều trị hay theo dõi" là hoàn toàn sai lầm.

Cảnh giác với nguy cơ ác tính hóa: Một khối bướu lành tính tồn tại nhiều năm (như trường hợp 30 năm trên) vẫn có nguy cơ biến đổi bản chất thành ác tính do tác động của môi trường, hóa chất, nguồn nước hoặc sự thay đổi thể trạng theo thời gian.

Tránh để xảy ra biến chứng mới đi khám: Khi bướu đã quá lớn gây chèn ép khí quản như khó thở, thực quản (nuốt kẹt), việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nguy cơ tổn thương dây thần kinh cao hơn, chi phí điều trị tăng và tiên lượng sống bị ảnh hưởng đáng kể.

Tầm soát định kỳ: Hãy thực hiện siêu âm tuyến giáp định kỳ 6 - 12 tháng/lần. Khi phát hiện bất thường ở vùng cổ, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đưa ra hướng xử trí kịp thời.