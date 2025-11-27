Mang nồi, niêu, xoong, chảo… ủng hộ bà con vùng lũ

Nghe tin Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phát động cần nồi, niêu, xoong, chảo tặng bà con vùng lũ, Trần Thị Hồng Loan (21 tuổi), ngụ P.Long Hưng, Đồng Nai, đã lái xe lên TP.HCM để gửi tặng con vùng lũ. Cô gái mang theo rất nhiều nồi niêu, xoong chảo, thuốc, dầu gió, sữa tắm, dầu gội, giày còn nguyên bọc, balo, dụng cụ học tập… để tặng bà con.

Hồng Loan (áo đỏ) và bạn bè chở nồi, niêu, xoong, chảo… đến TP.HCM ủng hộ bà con vùng lũ ẢNH: AN VY

Trong đó, số lượng nồi niêu chảo, chén đũa, bàn chải… rất nhiều. Hồng Loan cho biết vào tối 26.11, khi nghe nhà văn hóa phát động, cả gia đình bạn đã dành cả tối để soạn đồ để tặng. "Mình nghe sắp tới có cơn bão mà lo lắng. Mình muốn món quà này nhanh tới tay bà con. Hy vọng chuyến xe sẽ bình an, bà con sẽ an toàn", Loan nói.

Thùng nồi, chảo... do Loan gửi tặng ẢNH: AN VY

Còn Trần Võ Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, mang đến một chiếc chảo còn nguyên tem, chưa sử dụng. Minh Anh cho biết món quà này được một người bạn ở cùng ký túc xá là Nguyễn Hoàng Thơ, học Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhờ mang đi gửi tặng.

"Bạn mình đi hiến máu và được tặng chiếc chảo này. Khi nghe tin bà con vùng lũ gặp nhiều khó khăn, bạn ấy nhờ mình đem đi quyên góp. Tụi mình chỉ nghĩ đơn giản là thấy thương bà con quá vất vả nên muốn góp một chút", Minh Anh chia sẻ.

Sau khi trao gửi quà, Minh Anh vội vã trở về Củ Chi (cũ). Cô cho biết gia đình mình cũng đã ủng hộ thêm một số quà tại địa phương. "So với những gì bà con đang trải qua thì phần mình góp vẫn còn rất nhỏ", Minh Anh nói.

Nhiều bạn trẻ tới đây mang theo nồi, niêu, xoong, chảo ẢNH: AN VY

Theo anh Nguyễn Văn Ân, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, đơn vị này đang kêu gọi người dân gửi tặng nồi, niêu, xoong, chảo cho bà con vùng lũ. Họ cần thêm rổ, chậu, chén, bát, vật dụng nhà bếp, đồ gia dụng… bởi sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều ngôi nhà miền trung giờ chỉ còn lại bùn đất và khoảng trống.

"Những vật dụng giản dị gắn với bữa cơm mỗi ngày như nồi niêu, chén bát, ấm đun nước… đã bị cuốn trôi. Để dựng lại một mái ấm, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một cái nồi sạch hay chén lành lặn", anh Ân nói.

Nhiều bộ nồi gửi tới vẫn còn nguyên tem ẢNH: AN VY

ẢNH: AN VY

"Món bất ngờ nhất mà chúng tôi nhận được là rất nhiều bình nấu nước nóng siêu tốc, nồi còn nguyên kiện... Qua những món hàng, mọi người muốn trao gửi yêu thương đến bà con vùng lũ, mong bà con sớm khỏe lại, tái thiết cuộc sống", anh Ân nói.

Anh Ân cho biết từ những nồi, niêu, xoong, chảo được gửi tặng, sau khi nước rút, bà con sẽ có thêm dụng cụ thiết yếu để nấu nướng, sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng mang đến balo, bút, sách… bởi khi cuộc sống dần ổn định trở lại, đồ dùng học tập là nhu cầu rất cần thiết đối với các em học sinh.

Không khí sôi nổi tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM ẢNH: AN VY

Chị Trần Nguyệt, người dân tại P.Dĩ An, TP.HCM, cách nhà văn hóa khoảng 5 km, mang đến đây 2 balo và 1 bao quần áo. Chị Nguyệt cho biết gia đình chị còn 2 thùng nước 500 lít, hiện đang ở trên cao. "Nghe nhà văn hóa nhận đồ cho bà con, ngày mai chúng tôi sẽ nhờ người đưa từ trên cao rồi ngày mai đặt xe, chở thẳng tới nhà văn hóa. Hy vọng bà con mau tái thiết cuộc sống", chị Nguyệt nói.

Chị Nguyệt dự định sẽ tặng 2 chiếc thùng cho bà con vùng lũ ẢNH: CHỊ NGUYỆT CUNG CẤP

Nhóm bạn Nguyễn Lưu Ly, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hoàng Ngọc Dung, Huỳnh Quang Huy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, mang đến đây mỗi bạn 1 lốc tập rất to. Lưu Ly, đại diện nhóm, chia sẻ đây là quà học sinh giỏi của các bạn. Nhóm hiện là tân sinh viên nên muốn trích những phần tập ấy cho các bạn, các em bị ảnh hưởng bởi đợt lụt vừa qua.

"Tụi mình mong có thể góp 1 phần nhỏ của mình để các bạn tiếp tục cơ hội và theo đuổi việc học tập", Lưu Ly nói.

Nhóm bạn Nguyễn Lưu Ly, Vũ Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hoàng Ngọc Dung, Huỳnh Quang Huy, mang đến những lốc tập là quà học sinh giỏi của các bạn ẢNH: AN VY

Ngọc Dung thì chia sẻ đến đây, bạn nghe mọi người nói nhà văn hóa đang tiếp nhận nồi, niêu, xoong, chảo nên dự định sau đó sẽ về nhà tìm thêm đồ và kêu gọi bạn bè cùng góp chung. Theo Dung, những vật dụng này sẽ giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt, có thể nấu nướng, chăm lo bữa ăn hằng ngày và từng bước dựng lại cuộc sống sau những ngày mưa lũ.

Đại diện điểm tập kết cho biết Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM hiện là một trong những địa điểm tập kết hàng hóa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mở thêm. Đơn vị tiếp nhận hàng hóa tại hai điểm là Đại học Quốc gia TP.HCM và P.Bàn Cờ (TP.HCM).

Theo đại diện này, công tác tiếp nhận diễn ra từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối mỗi ngày, thậm chí bất cứ thời điểm nào khi người dân mang hàng đến, chỉ cần gõ cửa đều có người hỗ trợ. Nhiều người dân gửi đồ từ ga metro, các bạn sinh viên mang quà đến từ ký túc xá… Tất cả đều sẽ được tập kết, phân loại và chuyển kịp thời đến bà con các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"Sáng nay, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM đã điều xe tải 7 tấn chở nhiều nồi, niêu, xoong, chảo cùng đồ dùng học sinh đến Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Dự kiến trong vòng 1-2 ngày tới, ngay khi tiếp nhận đủ số hàng người dân gửi tặng, chuyến xe tiếp theo sẽ tiếp tục được xuất phát", đại diện điểm tập kết cho biết.