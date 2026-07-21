Những phần thi sôi động làm "nóng" hội trường

Thay vì những bài thuyết trình khô cứng, tại hội trường Quân khu 7 (TP.HCM) liên tục vang lên tiếng cười và những tràng pháo tay khi các đội thi tái hiện những hoạt động quen thuộc trong đời sống đơn vị. Ở phần thi thực hành kỹ năng, Liên chi đoàn 21 (Lữ đoàn 26) mở màn với nội dung tổ chức sinh nhật đồng đội.

Nhiều đội thi mang "sinh nhật đồng đội" lên sân khấu tranh tài đầy hấp dẫn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chiếc bánh kem, những tiết mục văn nghệ, lời chúc từ gia đình gửi đến chiến sĩ cùng các trò chơi tập thể đã tái hiện không khí ấm áp của một buổi sinh nhật trong doanh trại. Cách dẫn dắt tự nhiên, dí dỏm của các đoàn viên trẻ nhiều lần khiến cả hội trường bật cười.

Không chỉ dừng lại ở một mô hình, nhiều đội thi tiếp tục khai thác chính những hoạt động thường ngày của tổ chức Đoàn để truyền tải thông điệp theo cách sinh động. Đội thi của Công ty Đông Hải, Sư đoàn 7, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng lựa chọn chủ đề sinh nhật đồng đội, mang đến những tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể và bầu không khí rộn ràng, gắn kết như một ngày hội của tuổi trẻ trong đơn vị.

Những phần thi hấp dẫn, vui nhộn đã khuấy động không khí tại hội trường ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sáng 21.7, tại hội trường Quân khu 7, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham dự của trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng một số lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Trong khi đó, Đoàn cơ sở Công ty Tây Nam mang đến hội thi với nội dung của một diễn đàn mang tên: Tuổi trẻ Tây Nam tiên phong chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới. Thông qua những tình huống thực tế, đội thi chia sẻ cách đoàn viên ứng dụng công nghệ trong công việc, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng với những yêu cầu mới.

Phần thi với nội dung sinh nhật đồng đội của Lữ đoàn 26 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một trong những phần thi để lại nhiều cảm xúc là màn trình diễn của đội thi Trường Quân sự Quân khu 7. Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, đội thi còn tái hiện tình huống một chiến sĩ đón sinh nhật trong quân ngũ bất ngờ được gặp mẹ. Dù chỉ là phần diễn trên sân khấu, khoảnh khắc người mẹ ôm con trong bộ quân phục cùng những lời chúc giản dị đã được thể hiện chân thực, khiến nhiều khán giả xúc động.

Không chỉ là phần thi kỹ năng

Thượng úy Bùi Trần Trường Giang (25 tuổi), thí sinh của đội Trường Quân sự Quân khu 7, cho biết đội đã giành gần nửa tháng để chuẩn bị cho phần thi.

"Chúng tôi chọn tái hiện hoạt động sinh nhật đồng đội vì đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần tạo không khí sôi nổi, gắn kết đoàn viên, chiến sĩ trong đơn vị cũng như giao lưu với các đơn vị kết nghĩa. Qua phần thi, chúng tôi muốn lan tỏa sự nhiệt huyết, năng động và sáng tạo của tuổi trẻ trong các hoạt động thanh niên ở môi trường quân sự", Thượng úy Giang chia sẻ.

Theo ghi nhận, điểm chung của các phần thi là đều được đầu tư về quy mô dàn dựng và cách các đội đưa những hoạt động vốn quen thuộc trong đời sống đơn vị lên sân khấu một cách gần gũi, dễ tiếp cận. Từ một buổi sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên đến những trò chơi vui nhộn, các cán bộ đoàn trẻ đã cho thấy khả năng tổ chức hoạt động, kết nối đoàn viên và truyền tải thông điệp bằng hình thức sinh động hơn.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi khai mạc hội thi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi khai mạc hội thi, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh thanh niên luôn là lực lượng xung kích, trực tiếp tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông kỳ vọng mỗi phần thi không chỉ thể hiện kiến thức, kỹ năng mà còn phản ánh tư duy, bản lĩnh, tác phong và phương pháp công tác của người cán bộ đoàn. Mỗi bài tuyên truyền cần có sức thuyết phục, khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng và hun đúc ý chí cống hiến trong đoàn viên, thanh niên; mỗi hoạt động thực hành phải gắn với thực tiễn đơn vị và có khả năng vận dụng hiệu quả.