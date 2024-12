Mang súng đi 'quậy' trường gà ở Phú Quốc, 7 bị cáo lãnh án tù

Ngày 5.12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo gồm: Trần Hồ Ngọc Hoàng (31 tuổi) 11 năm tù, Nguyễn Văn Dĩ (25 tuổi, cùng ở Kiên Giang) 5 năm tù, Trần Văn Hiền (30 tuổi) 7 năm tù, Lê Tuấn Anh (30 tuổi) 8 năm tù, Huỳnh Văn Quân (33 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Hải Đảo (31 tuổi) 3 năm tù và Phạm Lý Hoài Thanh (36 tuổi, cùng ở Sóc Trăng) 1 năm tù, cùng về "tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: C.T.V

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Trần Hồ Ngọc Hoàng lên mạng xã hội mua 4 khẩu súng hoa cải, 10 khẩu súng bút và 42 viên đạn với số tiền gần 16 triệu đồng nhằm mục đích phòng thân. Sau đó Hoàng mang súng về phòng trọ ở xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc để cất giấu.

Tuy nhiên, thấy số lượng súng, đạn khá nhiều, Hoàng sợ bị phát hiện, nên đưa cho Trần Văn Hiền cất giữ 4 khẩu súng hoa cải và 12 viên đạn. Cất giữ được một thời gian thì Hiền đưa số súng và đạn nêu trên lại cho Hoàng tiếp tục cất giữ.

Sau đó, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm "Nông trường" ở TP.Phú Quốc nên ngày 31.12.2022, Hoàng đưa súng, đạn cho Hiền và Lê Tuấn Anh để 2 người này đưa lại cho các bị cáo trong nhóm gồm Dĩ, Quân, Đảo, Thanh mục đích để giải quyết mâu thuẫn với nhóm "Nông trường".

Ngày 1.1.2023, cả nhóm cùng nhau mang súng đi gây rối tại một trường gà ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Tại đây, Tuấn Anh và Quân sử dụng súng bút và súng hoa cải bắn chỉ thiên để hù dọa, khiến nhiều người đang tham gia đá gà tại trường gà này bỏ chạy tán loạn.

Sau khi tổ chức cho đàn em gây rối an ninh trật tự tại trường gà, Hoàng đến Công an TP.Phú Quốc đầu thú và giao nộp số vũ khí nói trên. Các bị cáo còn lại cũng lần lượt bị công an bắt giữ. Kết quả giám định, 14 khẩu súng mà nhóm Hoàng tàng trữ, sử dụng là vũ khí quân dụng.