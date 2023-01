Mang Tết yêu thương đến với hàng ngàn trẻ mồ côi tại TP.HCM

Ngày 11.1, thông qua Báo Thanh Niên , Công ty CP giao nhận và vận chuyển In Do Trần (ITL) đã phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng quà và tiền mặt cho 150 trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Trái tim yêu thương, với tổng giá trị 300 triệu đồng. Thông điệp của ITL là góp phần mang lại một mùa xuân mới đầy ấm áp và hy vọng cho các em vốn chịu nhiều thiệt thòi do đại dịch.