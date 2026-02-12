Mang theo bóng hình, ước mơ của cha bước ra thế giới

Với bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Bình, đang học thạc sĩ y tế toàn cầu và phát triển tại ĐH College London (UCL), Vương quốc Anh bằng học bổng Chevening, đó là hình ảnh cha mình - một bác sĩ từng hết mình cống hiến tại vùng biển đảo quê hương.

T Ừ CÂU CHUYỆN CỦA CHA...

Nguyễn Văn Bình, năm nay 28 tuổi, quê ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, hành trình trưởng thành gần như gắn hoàn toàn với cha.

Cha của Bình tốt nghiệp Trường ĐH Y dược Thái Bình và là một bác sĩ ngoại sản rất "mát tay". Thay vì chọn làm ở thành phố, ông công tác nhiều năm tại Phú Quốc, nơi trước đây là huyện đảo nhiều thiếu thốn. Là trạm trưởng, cũng là một trong rất ít bác sĩ trên đảo, ông đỡ đẻ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong hoàn cảnh rất khó khăn. "Về sau, tôi đi công tác ở Phú Quốc, gặp các anh chị cán bộ y tế, người dân trên đảo, mọi người vẫn nhắc nhiều về cha tôi, điều đó khiến tôi rất xúc động", Bình kể.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Bình đang học thạc sĩ y tế toàn cầu và phát triển tại ĐH College London (UCL) ẢNH: NVCC

Sau này, cha Bình trở về công tác tại Trường ĐH Y dược Thái Bình. Đây cũng là khoảng thời gian Bình lớn hơn, bắt đầu nghe nhiều câu chuyện nghề từ cha, được truyền cảm hứng về tinh thần sống vì cộng đồng. "Điều này đã gieo vào tôi ước mơ được học y, và trở thành bác sĩ giống như cha tôi", Bình hồi tưởng.

T ỚI HÀNH TRÌNH CỦA CON

Là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình cũ), Bình thi đậu Trường ĐH Y dược Thái Bình, nơi anh có 6 năm không ngừng nỗ lực học tập, tham gia các hoạt động xã hội tại Khoa Y tế công cộng. Anh có 2 lần được công nhận là Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư (2019 và 2021).

Những năm tháng sinh viên xây nền cho tinh thần "vì cộng đồng" rất rõ trong Bình, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng lên, anh đăng ký vào lực lượng tình nguyện tuyến đầu. Những ngày dài trong bộ đồ bảo hộ, thiếu thốn trang bị y tế, nhân lực mỏng và lượng công việc lớn càng giúp Bình hiểu rằng sức lực cá nhân là chưa đủ cho phòng chống dịch bệnh vốn nhiều phức tạp, cần hệ thống quản trị, điều phối và năng lực tổ chức. Từ suy nghĩ ấy, Bình cùng mọi người tham gia thành lập đội sinh viên an toàn phòng chống dịch Covid-19 Trường ĐH Y dược Thái Bình. Mô hình với 2.000 cán bộ, sinh viên được vận hành như một tổ chức y tế thu nhỏ nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm, cung cấp dịch vụ y tế trong thời gian giãn cách xã hội, đồng thời hỗ trợ công tác y tế tại tâm dịch TP.HCM, Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh).

Bác sĩ trẻ mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho y tế công cộng của Việt Nam ẢNH: NVCC

Sau đại dịch, bác sĩ Bình tiếp tục hướng về các cộng đồng dễ tổn thương nhất. Anh làm việc tại AIDS Healthcare Foundation (AHF Vietnam), tập trung vào nhóm lao động nghèo và người trong cơ sở giam giữ, giúp nâng cao sức khỏe người sống chung với HIV. Sau đó, anh làm việc tại VietHealth và Doccen, nơi anh được giao nhiệm vụ phụ trách chương trình đào tạo cho dự án "Cơ hội AI cho nhân viên y tế", xây dựng đội ngũ giảng viên từ các trường y - dược và triển khai tập huấn tại hơn 10 tỉnh. Tới nay dự án đã và đang hỗ trợ hơn 7.000 cán bộ y tế.

"Càng làm, tôi càng thấy rõ tầm quan trọng của dự phòng trong một hệ thống y tế mạnh, đặc biệt là với những nhóm yếu thế", Bình chia sẻ. Điều này càng thôi thúc bác sĩ trẻ muốn đi xa hơn, học tập nhiều hơn, có thể giúp cộng đồng yếu thế tiếp cận y tế tốt hơn và cải thiện cấu trúc vận hành để y tế thực sự phục vụ mọi người.

Bình có 2 lần được công nhận là Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư ẢNH: NVCC





M ANG THEO ƯỚC MƠ, TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHA

Vừa qua, Bình ứng tuyển vào chương trình thạc sĩ y tế công cộng (MPH) của ĐH Pennsylvania, Mỹ và được thư mời nhập học vô điều kiện. Cùng lúc đó, anh cũng trúng tuyển học bổng Chevening 2025, chương trình thạc sĩ y tế toàn cầu và phát triển tại ĐH College London (UCL) - trường xếp hạng 9 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2025.

Giữa cơ hội về chính sách, phát triển, lãnh đạo y tế công cộng tại một trường thuộc nhóm Ivy League, có cơ hội được làm việc tại Mỹ, bác sĩ Bình chọn học bổng Chevening của chính phủ Anh vì con đường, mục tiêu của anh là được trở về làm việc tại Việt Nam. "Hệ thống y tế Việt Nam đang có những bước cải thiện lớn, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức mới: mô hình bệnh tật thay đổi, nhân lực và công nghệ chưa đồng đều. Là một bác sĩ trẻ, tôi luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm góp phần vào sự phát triển của hệ thống y tế nước nhà", anh chia sẻ. Ở môi trường học tập mới, anh muốn hiểu sâu và rộng hơn về hệ thống, chính sách, và các giải pháp dựa trên bằng chứng để có thể làm việc hiệu quả hơn khi trở về.

Bình cùng mọi người tham gia thành lập đội sinh viên an toàn phòng chống dịch Covid-19 Trường ĐH Y dược Thái Bình ẢNH: NVCC

"Khi đặt bút ký vào học bổng, tôi cũng đồng thời ký vào một cam kết quan trọng là trở về Việt Nam ngay sau khi hoàn thành khóa học và làm việc tối thiểu 2 năm để phục vụ đất nước. Với tôi, đó không chỉ là điều kiện của học bổng, mà là lời hứa với quê hương, nơi tôi luôn hướng về", bác sĩ trẻ bộc bạch.

Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt, Việt Nam và Anh trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Cùng các học giả Chevening khác, Bình được đón Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Anh mới đây, đó là kỷ niệm mà anh luôn ghi nhớ và tự hào.

Những ngày này, khi học thạc sĩ tại Institute for Global Health của ĐH College London (UCL), bác sĩ Bình được tiếp cận từ những khái niệm gốc rễ cho đến các vấn đề phức tạp nhất của sức khỏe toàn cầu. Anh và các học giả khác được nghiên cứu sức khỏe từ những khái niệm rất rộng: điều kiện sống, kinh tế, giáo dục, đến biến đổi khí hậu; và những chủ đề cực hẹp và sâu, về phân bổ ngân sách cho hệ thống y tế, hay tâm lý một người khi đi khám bệnh. UCL cũng thường xuyên tổ chức hội thảo với lãnh đạo y tế Anh. Tại đây, Bình được khuyến khích chia sẻ trải nghiệm, nhìn nhận vấn đề qua nhiều góc độ và được trao đổi trực tiếp với các giáo sư đầu ngành. Mang theo ước mơ, khát vọng, tình yêu thương của cha, bác sĩ trẻ biết ơn những tháng ngày này và ấp ủ nhiều kế hoạch, dự định khi trở về Việt Nam…