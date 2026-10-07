    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Mạng xã hội có định hình cách giao tiếp con trẻ?
    VideoGiáo dục

    Mạng xã hội có định hình cách giao tiếp con trẻ?

    Minh Thái - Bảo Hạo
    Khi con trẻ tìm đến mạng xã hội để chia sẻ những điều khó nói, câu chuyện không đơn giản ở khoảng cách thế hệ. Đằng sau đó là những đứa trẻ muốn được lắng nghe và cả những cha mẹ cũng đang lần đầu học cách làm cha mẹ.

    Khi hai thế hệ đều có những điều khó nói

    Đôi khi, trước khi kể một câu chuyện với cha mẹ, trẻ đã tự hình dung phản ứng của người lớn và lựa chọn im lặng. Nhưng ở phía bên kia, cha mẹ cũng tự hỏi: "Tại sao con không kể với mình?", "Ngày trước chuyện gì con cũng kể, sao bây giờ hỏi chỉ nói không có gì?".

    Mạng xã hội có định hình cách giao tiếp con trẻ? - Ảnh 1.

    Người lớn còn có công việc, tài chính, gia đình và rất nhiều áp lực khác phải giải quyết. Vì thế, câu hỏi đặt ra là: khi phụ huynh đã phải lo quá nhiều thứ, liệu họ có còn phải luôn sẵn sàng "chiều chuộng" mọi cảm xúc của con?

    Theo TS Đào Lê Hòa An, làm cha mẹ là một nghề đặc biệt bởi gần như không có trường lớp nào đào tạo một người trở thành cha mẹ trước khi họ có con. Phần lớn phụ huynh phải tự học, tự trải nghiệm, thậm chí "tự bơi" trong chính hành trình nuôi dạy con mình.

    Bởi vậy, nếu đòi hỏi trẻ cần được thấu hiểu thì cảm xúc, sự mệt mỏi và những giới hạn của cha mẹ cũng cần được nhìn thấy.

    Mạng xã hội khuếch đại một khoảng trống đã tồn tại

    Khi một cuộc trò chuyện trong gia đình không diễn ra, mạng xã hội có thể trở thành nơi trẻ tìm đến. 11 giờ đêm vẫn có một nhóm chat. Một dòng trạng thái có thể được đăng ngay. Một người bạn vẫn online. Một cộng đồng xa lạ vẫn có thể phản hồi.

    Điều đáng nói là mạng xã hội không nhất thiết tạo ra khoảng trống giao tiếp, mà có thể khuếch đại những khoảng trống vốn đã tồn tại: giữa cha mẹ và con cái, giữa học sinh và nhà trường, hay thậm chí theo chiều ngược lại, khi người lớn cũng không biết phải nói thế nào để trẻ hiểu mình.

    Mạng xã hội có định hình cách giao tiếp con trẻ?

    Tin liên quan

    Lên mạng xã hội tâm sự trong nhóm 'con ghét bố mẹ': Trẻ đang thiếu điều gì?

    Lên mạng xã hội tâm sự trong nhóm 'con ghét bố mẹ': Trẻ đang thiếu điều gì?

    Đến sáng 30.9, nhóm 'con ghét bố mẹ' có hơn 190.000 thành viên. Vì sao nhiều người trẻ chọn lên mạng tâm sự những điều khó nói với gia đình và điều gì đáng lo phía sau?

    'Con ghét bố mẹ': Chuyện gì đang xảy ra?

    'Con ghét bố mẹ': Vì đâu nên nỗi?

    Khám phá thêm chủ đề

    mạng xã hội hai thế hệ định hình cách giao tiếp TS Đào Lê Hòa An Lê Hoàng Phi Yến

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận