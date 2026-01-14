Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm
Video Thế giới

Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
14/01/2026 06:05 GMT+7

Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall trước Quốc hội Anh đã nói rằng Anh sẽ ban hành luật hình sự hóa việc tạo ra hình ảnh thân mật không được sự đồng ý, sau khi cơ quan quản lý Ofcom mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội X của tỉ phú Elon Musk.

Hôm 12.1, trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết trong tuần này, Anh sẽ ban hành luật hình sự hóa việc tạo ra hình ảnh thân mật không được sự đồng ý.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan quản lý truyền thông Ofcom mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỉ phú Elon Musk, vì có lo ngại chatbot AI Grok của công ty này đang tạo ra các hình ảnh giả mạo mang tính gợi dục, vi phạm nghĩa vụ bảo vệ người dân ở Anh trước nội dung bất hợp pháp.

“Nhiều cuộc đời đã và có thể sẽ bị tàn phá bởi những nội dung này. Chúng không phải là những hình ảnh vô hại. Chúng là vũ khí lạm dụng nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái một cách không cân xứng, và chúng là bất hợp pháp”.

Cuộc điều tra của Ofcom càng gây thêm áp lực lên mạng xã hội X của ông Musk, vốn đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của công chúng cũng như các cuộc điều tra hình sự và pháp lý trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Pháp và Ấn Độ.

Anh điều tra mạng xã hội X về bê bối ảnh giả mạo ‘gợi dục’ - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk (trái) cùng Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 19.11.2025

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về cuộc điều tra, mạng xã hội X đã viện dẫn một tuyên bố trước đó, nêu rõ sẽ có hành động chống lại nội dung bất hợp pháp trên nền tảng bằng cách xóa bỏ nội dung đó, đình chỉ vĩnh viễn các tài khoản và hợp tác với chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.

X cho biết đã đặt hạn chế, chỉ cho phép người dùng có trả phí được yêu cầu xóa ảnh khỏa thân của người khác. Nhưng bà Kendall cho rằng như vậy vẫn chưa thỏa đáng. “Thật xúc phạm các nạn nhân khi nói rằng bất kỳ ai vẫn có thể sử dụng dịch vụ này nếu sẵn sàng trả tiền, và đó là việc kiếm tiền từ hành vi lạm dụng”.

Bộ trưởng Kendall cũng cho biết chính phủ Anh sẽ tiếp tục xem xét quyết định sử dụng X như một phương tiện liên lạc.

Sau những hành động ban đầu chống lại các trang web khiêu dâm không có biện pháp kiểm tra độ tuổi hiệu quả, vụ việc về Grok có thể sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên đối với luật an toàn trực tuyến của Anh, được ban hành năm 2023 nhưng đang được Ofcom thực hiện theo từng giai đoạn.

Tin liên quan

Trung Quốc tố nguy cơ từ chòm vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

Trung Quốc tố nguy cơ từ chòm vệ tinh của tỉ phú Elon Musk

Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ an toàn đối với các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo tầm thấp, trong bối cảnh hoạt động không gian thương mại mở rộng nhanh chóng.

Châu Âu điều tra mạng xã hội X

Khám phá thêm chủ đề

anh X Điều Tra Grok Gợi dục mạng xã hội X Twitter tỉ phú Elon Musk tỉ phú Musk quốc hội Anh OFCOM Musk Elon Musk mạng xã hội điều tra hình sự chatbot AI Chatbot AI Grok 1.5 lạm dụng tình dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận