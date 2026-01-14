Mạng xã hội của tỉ phú Musk bị điều tra sau tai tiếng tạo ảnh deepfake khiêu dâm

Hôm 12.1, trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết trong tuần này, Anh sẽ ban hành luật hình sự hóa việc tạo ra hình ảnh thân mật không được sự đồng ý.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan quản lý truyền thông Ofcom mở cuộc điều tra đối với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỉ phú Elon Musk, vì có lo ngại chatbot AI Grok của công ty này đang tạo ra các hình ảnh giả mạo mang tính gợi dục, vi phạm nghĩa vụ bảo vệ người dân ở Anh trước nội dung bất hợp pháp.

“Nhiều cuộc đời đã và có thể sẽ bị tàn phá bởi những nội dung này. Chúng không phải là những hình ảnh vô hại. Chúng là vũ khí lạm dụng nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái một cách không cân xứng, và chúng là bất hợp pháp”.

Cuộc điều tra của Ofcom càng gây thêm áp lực lên mạng xã hội X của ông Musk, vốn đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của công chúng cũng như các cuộc điều tra hình sự và pháp lý trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Pháp và Ấn Độ.

Tỉ phú Elon Musk (trái) cùng Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 19.11.2025 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi về cuộc điều tra, mạng xã hội X đã viện dẫn một tuyên bố trước đó, nêu rõ sẽ có hành động chống lại nội dung bất hợp pháp trên nền tảng bằng cách xóa bỏ nội dung đó, đình chỉ vĩnh viễn các tài khoản và hợp tác với chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.

X cho biết đã đặt hạn chế, chỉ cho phép người dùng có trả phí được yêu cầu xóa ảnh khỏa thân của người khác. Nhưng bà Kendall cho rằng như vậy vẫn chưa thỏa đáng. “Thật xúc phạm các nạn nhân khi nói rằng bất kỳ ai vẫn có thể sử dụng dịch vụ này nếu sẵn sàng trả tiền, và đó là việc kiếm tiền từ hành vi lạm dụng”.

Bộ trưởng Kendall cũng cho biết chính phủ Anh sẽ tiếp tục xem xét quyết định sử dụng X như một phương tiện liên lạc.

Sau những hành động ban đầu chống lại các trang web khiêu dâm không có biện pháp kiểm tra độ tuổi hiệu quả, vụ việc về Grok có thể sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên đối với luật an toàn trực tuyến của Anh, được ban hành năm 2023 nhưng đang được Ofcom thực hiện theo từng giai đoạn.