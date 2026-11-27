Tối 26.11, Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư máu, đồng thời chia sẻ loạt hình ảnh tại bệnh viện với nhiều vết bầm tím trên tay và chân.

Vốn được biết đến với hình ảnh vui vẻ, lạc quan, nữ YouTuber thừa nhận bản thân suy sụp khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ. Cô tiết lộ mới phát hiện bệnh cách đây hai ngày, mong khán giả tiếp tục đồng hành và tiếp thêm động lực trong chặng đường sắp tới.

Hậu Hoàng nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả sau khi chia sẻ thông tin mắc ung thư ở tuổi 31 ẢNH: NVCC

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư ở tuổi 31 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới nghệ sĩ. Nhiều sao Việt như Hari Won, Tiến Luật, Trang Pháp, Hòa Minzy… đã gửi lời hỏi thăm, động viên cô. Trong khi đó, ca sĩ Dương Hoàng Yến còn trực tiếp đến bệnh viện thăm và động viên người em thân thiết.

Sự quan tâm của công chúng cũng được phản ánh qua dữ liệu Google Trends. Sau khi Hậu Hoàng đăng tải bài viết chia sẻ về bệnh tình, từ khóa 'Hậu Hoàng mắc ung thư' ghi nhận mức tăng đột biến về lượt tìm kiếm. Các từ khóa liên quan như 'bệnh máu trắng', 'YouTuber Hậu Hoàng' và 'ung thư máu trắng' cũng đồng loạt tăng tìm kiếm trên 5.000%.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô được mệnh danh là 'thánh nhạc chế' với nhiều sản phẩm đình đám như Chị em cây khế, Sức mạnh của sao đỏ, Lùn thì sao… Hậu Hoàng từng ghi dấu ấn tại Sao nhập ngũ 2020 và trở lại chương trình vào năm 2025. Ngoài ra, cô còn tham gia Sàn đấu vũ đạo 2021, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...