Mạng xã hội Trung Quốc chạy đua gắn nhãn nội dung AI

Luật về gắn nhãn các nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra được ban hành bởi cơ quan giám sát internet của Trung Quốc - Cục Quản lý không gian mạng (CAC). Luật được phối hợp soạn thảo bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia.

Theo đó, từ ngày 1.9, các mạng xã hội có trách nhiệm làm rõ, bổ sung các dấu hiệu nhận biết về hình ảnh, âm thanh, video, văn bản và các nội dung khác do AI tạo ra. Các nhãn nhận biết phải hiển thị rõ ràng cho người dùng.

Quy định mới phản ánh sự giám sát ngày càng chặt của Bắc Kinh với nội dung AI, trong bối cảnh nỗi lo về thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền và gian lận trực tuyến ngày càng tăng.

Theo giới phân tích, quy định dán nhãn nội dung phù hợp với nỗ lực thắt chặt giám sát AI của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những trọng tâm của chiến dịch Qing Lang, nhằm trấn áp văn hóa thần tượng nội dung độc hại và "làm sạch internet" của Trung Quốc.

Để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, các mạng xã hội lớn như Weibo, WeChat, Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) đã cập nhật thêm các tính năng mới để phát hiện và gắn nhãn nội dung AI.

Hình ảnh tỉ phú Jack Ma được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc ẢNH: KHƯƠNG NHA

WeChat, mạng xã hội phổ biến bậc nhất Trung Quốc, yêu cầu các nhà sáng tạo nội dung phải chủ động khai báo tất cả nội dung do AI tạo ra, trước khi đăng tải. Với những nội dung chưa được gắn nhãn, nền tảng sẽ dùng công nghệ để phát hiện và nhắc nhở người dùng ghi thêm mô tả. Theo báo cáo mới nhất từ Tencent (công ty mẹ của WeChat), nền tảng đang có hơn 1,4 tỉ người dùng hoạt động hằng tháng, trên khắp thế giới.

Trong bài đăng hồi cuối tháng 8, WeChat tuyên bố: "Nghiêm cấm việc xóa, giả mạo, làm giả hoặc che giấu nhãn AI do nền tảng thêm vào. Những nội dung dùng AI tạo ra hoặc hoạt động phát tán thông tin sai lệch, hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cũng bị cấm trên nền tảng".

Trong khi đó, mạng xã hội video ngắn Douyin khuyến khích người làm nội dung chủ động gắn thêm nhãn AI cho những video được làm bằng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra nền tảng cũng tự động quét và phát hiện nguồn gốc của mọi nội dung thông qua thuật toán và siêu dữ liệu. Thống kê từ công ty tiếp thị Sekkei Digital Group cho biết Douyin đang có khoảng 766,5 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Các mạng xã hội phổ biến khác của Trung Quốc cũng đưa ra thông báo tương tự. Blog của Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, cho biết nền tảng sẽ thêm tùy chọn "nội dung do AI tạo ra" để người dùng báo cáo những bài viết, video chưa được dán nhãn.

Trong khi đó, nền tảng RedNote cũng nhắc nhở người dùng về quy định dán nhãn. Ngoài việc khuyến khích người dùng chủ động, nền tảng sẽ tự động thêm các "mã định danh" khi phát hiện nội dung do AI tạo ra, theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu chính của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc trong năm nay là giám sát nội dung AI, thắt chặt quy định về dán nhãn nội dung và có biện pháp xử phạt với những người dùng AI để phát tán nội dung sai lệch, thao túng dư luận. Cơ quan quản lý còn xây dựng đội ngũ "quan sát viên trực tuyến" được trả lương.

Ngoài ra, chiến dịch "làm sạch internet" của Trung Quốc cũng tập trung vào việc trấn áp các hoạt động tiếp thị lừa đảo, thông tin sai lệch từ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời tăng cường bảo vệ trực tuyến với thanh thiếu niên.