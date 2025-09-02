Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mạng xã hội Trung Quốc chạy đua gắn nhãn nội dung AI

Khương Nha
Khương Nha
02/09/2025 10:17 GMT+7

Các mạng xã hội lớn của Trung Quốc như WeChat, Douyin vừa cập nhật tính năng mới, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý về việc dán nhãn mọi nội dung do AI tạo ra, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.9.

Luật về gắn nhãn các nội dung do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra được ban hành bởi cơ quan giám sát internet của Trung Quốc - Cục Quản lý không gian mạng (CAC). Luật được phối hợp soạn thảo bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia. 

Theo đó, từ ngày 1.9, các mạng xã hội có trách nhiệm làm rõ, bổ sung các dấu hiệu nhận biết về hình ảnh, âm thanh, video, văn bản và các nội dung khác do AI tạo ra. Các nhãn nhận biết phải hiển thị rõ ràng cho người dùng. 

Quy định mới phản ánh sự giám sát ngày càng chặt của Bắc Kinh với nội dung AI, trong bối cảnh nỗi lo về thông tin sai lệch, vi phạm bản quyền và gian lận trực tuyến ngày càng tăng.

Theo giới phân tích, quy định dán nhãn nội dung phù hợp với nỗ lực thắt chặt giám sát AI của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những trọng tâm của chiến dịch Qing Lang, nhằm trấn áp văn hóa thần tượng nội dung độc hại và "làm sạch internet" của Trung Quốc.

Để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, các mạng xã hội lớn như Weibo, WeChat, Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) đã cập nhật thêm các tính năng mới để phát hiện và gắn nhãn nội dung AI. 

Mạng xã hội Trung Quốc chạy đua gắn nhãn nội dung AI - Ảnh 1.

Hình ảnh tỉ phú Jack Ma được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc

ẢNH: KHƯƠNG NHA

WeChat, mạng xã hội phổ biến bậc nhất Trung Quốc, yêu cầu các nhà sáng tạo nội dung phải chủ động khai báo tất cả nội dung do AI tạo ra, trước khi đăng tải. Với những nội dung chưa được gắn nhãn, nền tảng sẽ dùng công nghệ để phát hiện và nhắc nhở người dùng ghi thêm mô tả. Theo báo cáo mới nhất từ Tencent (công ty mẹ của WeChat), nền tảng đang có hơn 1,4 tỉ người dùng hoạt động hằng tháng, trên khắp thế giới. 

Trong bài đăng hồi cuối tháng 8, WeChat tuyên bố: "Nghiêm cấm việc xóa, giả mạo, làm giả hoặc che giấu nhãn AI do nền tảng thêm vào. Những nội dung dùng AI tạo ra hoặc hoạt động phát tán thông tin sai lệch, hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cũng bị cấm trên nền tảng".

Trong khi đó, mạng xã hội video ngắn Douyin khuyến khích người làm nội dung chủ động gắn thêm nhãn AI cho những video được làm bằng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra nền tảng cũng tự động quét và phát hiện nguồn gốc của mọi nội dung thông qua thuật toán và siêu dữ liệu. Thống kê từ công ty tiếp thị Sekkei Digital Group cho biết Douyin đang có khoảng 766,5 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Các mạng xã hội phổ biến khác của Trung Quốc cũng đưa ra thông báo tương tự. Blog của Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, cho biết nền tảng sẽ thêm tùy chọn "nội dung do AI tạo ra" để người dùng báo cáo những bài viết, video chưa được dán nhãn.

Trong khi đó, nền tảng RedNote cũng nhắc nhở người dùng về quy định dán nhãn. Ngoài việc khuyến khích người dùng chủ động, nền tảng sẽ tự động thêm các "mã định danh" khi phát hiện nội dung do AI tạo ra, theo quy định của pháp luật. 

Mục tiêu chính của cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc trong năm nay là giám sát nội dung AI, thắt chặt quy định về dán nhãn nội dung và có biện pháp xử phạt với những người dùng AI để phát tán nội dung sai lệch, thao túng dư luận. Cơ quan quản lý còn xây dựng đội ngũ "quan sát viên trực tuyến" được trả lương. 

Ngoài ra, chiến dịch "làm sạch internet" của Trung Quốc cũng tập trung vào việc trấn áp các hoạt động tiếp thị lừa đảo, thông tin sai lệch từ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời tăng cường bảo vệ trực tuyến với thanh thiếu niên.

Tin liên quan

Huawei tuyên bố chiến thắng mọi cấm vận của Mỹ

Huawei tuyên bố chiến thắng mọi cấm vận của Mỹ

Lãnh đạo Huawei cho biết họ đã vượt qua những cấm vận khắt khe của Mỹ để xây dựng hệ sinh thái công nghệ hoàn toàn độc lập, từ phần cứng đến phần mềm.

Khám phá thêm chủ đề

Jack Ma mạng xã hội AI không gian mạng WEIBO Tencent WECHAT DOUYIN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận