Manh mối tìm danh tính từ dòng chữ trên miếng kim loại trong mộ liệt sĩ

Dòng chữ trên miếng kim loại trong mộ liệt sĩ

Ngày 27.9, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cho biết khi khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở xã Hòa Bình, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật trong mộ.

Trong mộ số 7, hàng L, khu B11, tổ lấy mẫu tìm thấy miếng kim loại hình chữ nhật, kích thước 11 x 6 cm. Trên tấm kim loại có dòng chữ màu đỏ: "NG - NGỌC CẦN, L3 - H5 - M3; B.THÁI".

Di vật là miếng khung nhựa được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau ẢNH: Bộ Chỉ huy quân sự CÀ MAU

Cũng tại hàng L, khu B11, một chiếc lược và miếng khung nhựa có hình hoa mai ở 4 góc được tìm thấy trong mộ số 10.

Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ cũng tìm thấy di vật tại các nghĩa trang khác. Ở U Minh có dây chuyền bạc, dây thắt lưng nhựa màu trắng và chiếc ví da có hình con bướm, bông hoa; trên ví có dòng chữ được cho là "Thủy Tiên" hoặc "Thùy Tiên".

Ở Thới Bình có lược, lọ thủy tinh và vật giống album đựng hình mang chữ "Trade Mark", "Champion". Tại Cái Nước có miếng vải thêu chữ "KIM HOANG", "HOANG VAN", được cho là của nữ.

Ở Đầm Dơi có hàm răng giả, lọ nhựa nhỏ, ví da màu đen và lọ thủy tinh. Các di vật được đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau bảo quản, chờ xác định danh tính liệt sĩ.

Lấy mẫu tại nghĩa trang cuối cùng

UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau ở phường An Xuyên. Đây là nghĩa trang cuối cùng trong 11 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh triển khai lấy mẫu.

Nghĩa trang ở phường An Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.125 liệt sĩ. Hiện 8 tổ chuyên môn đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu tại 250 phần mộ chưa xác định danh tính vào ngày 30.9.

Theo số liệu công bố ngày 26.9, toàn tỉnh đã khai quật 3.184 trên tổng số 3.464 phần mộ chưa có thông tin; tỷ lệ lấy mẫu sinh phẩm thành công đạt 73,8%. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, Cà Mau sẽ kết thúc công tác lấy mẫu sớm hơn 6 tháng so với tiến độ của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia.

Di vật có chữ "NG - NGỌC CẦN; B.THÁI" được phát hiện trong mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau, xã Hòa Bình ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH CÀ MAU

Trung tá Vương Đắc Phong, Đại đội thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, người trực tiếp tham gia khai quật, chia sẻ: "Mỗi kỷ vật được tìm thấy đều khiến anh em trong đội rất xúc động. Chúng tôi luôn trân trọng bảo quản cẩn thận từng di vật với tâm nguyện làm sao nhanh nhất có thể đưa hài cốt các chú, các bác về đoàn tụ với gia đình".

Lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để phục vụ giám định ADN tại Cà Mau. ẢNH: G.B

Thượng tá Lê Thanh Sang, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi thu thập sẽ được lưu giữ tạm thời tại đội lâm thời của tỉnh, rồi vận chuyển, bàn giao cho Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an. Dự kiến ngày 5.10, Quân khu 9 vận chuyển số mẫu này bằng chuyên cơ của Quân chủng Phòng không - Không quân, tập trung làm lễ tại Cần Thơ trước khi đưa ra Hà Nội giám định ADN.