Mạnh tay xử lý dứt điểm 'xe ôm ma'

Như Thanh Niên thông tin, tại buổi họp báo KT-XH định kỳ hôm 10.10, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết mới đây Công an Q.Tân Bình mời 2 người làm nghề chạy xe ôm truyền thống tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất lên để làm rõ một số vấn đề. Hai người này thừa nhận hành vi giả làm xe ôm công nghệ tại khu vực xung quanh sân bay và sử dụng một số thủ đoạn gian dối tiền cước của khách hàng. Qua xác minh, 2 người này nhiều lần bị Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử phạt về các hành vi dừng, đỗ xe máy tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ quá 3 phút; chèo kéo khách gây mất trật tự ở nơi công cộng.



Thượng tá Nguyễn Thăng Long trao đổi tại họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Công an xác định, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hiện còn khoảng 8 người khác có dấu hiệu mạo danh xe ôm công nghệ. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, thượng tá Long cho biết Công an Q.Tân Bình sẽ tăng cường tuyên truyền, gắn bảng cảnh báo tại khu vực bãi đệm về phương thức, thủ đoạn lừa dối của xe ôm truyền thống giả xe ôm công nghệ. Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp lực lượng an ninh hàng không, cảnh sát cơ động, CSGT, công an phường tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để đối với vi phạm của xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống giả xe ôm công nghệ hoạt động tại khu vực sân bay.

Mối nguy hiểm rình rập

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ và cho biết cảm thấy an tâm hơn khi lực lượng chức năng đang tích cực vào cuộc xử lý vấn nạn này. "Tôi rất mừng khi nghe tin lực lượng chức năng lập chốt ở sân bay để xử lý tình trạng giả danh xe ôm công nghệ. Việc này không chỉ giúp tôi và nhiều người khác tránh khỏi tình trạng bị "chặt chém" bởi các đối tượng xấu mà còn tạo điều kiện cho các tài xế xe ôm công nghệ làm việc chân chính, góp phần phát triển dịch vụ một cách bền vững", BĐ Phạm Sơn ý kiến.

Còn BĐ Quốc Đạt viết: "Ngoài việc lập chốt xử lý, cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp với các hãng xe để xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ hơn".

"Để giải quyết vấn nạn này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các hãng xe công nghệ và cộng đồng. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng các điểm đón trả khách chuyên biệt và nâng cao ý thức của hành khách là những giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người dân và xây dựng một hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất văn minh, hiện đại", BĐ Khánh Vân thẳng thắn.

Xử lý tận gốc

Theo BĐ An Phan, vấn nạn giả danh xe ôm công nghệ không chỉ xảy ra ở sân bay Tân Sơn Nhất mà có thể xuất hiện ở nhiều khu vực công cộng. "Dù là sân bay, bệnh viện hay chợ, người dân đều có thể gặp phải tình trạng bị chèo kéo, ép giá bởi những kẻ giả danh xe ôm công nghệ. Rất mong cơ quan công an có nhiều giải pháp để xử lý triệt để vấn nạn này", BĐ này góp ý thêm.

Tương tự, BĐ Khắc Bảo viết: "Việc rà soát kỹ lưỡng tại các bến xe, bệnh viện, chợ, những nơi công cộng khác cũng là một giải pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng này tái diễn".

"Việc chấm dứt tình trạng giả danh xe ôm công nghệ là ưu tiên hàng đầu để bảo đảm môi trường đi lại văn minh, an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng, các khu vực công cộng nói chung. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của cộng đồng, hy vọng vấn nạn này sẽ sớm được đẩy lùi", BĐ Trần Hữu hy vọng.