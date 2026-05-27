Mảnh xương dài hơn 3,5 cm cắm xuyên thực quản, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Ngày 27.5, Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết sau khi được các bác sĩ xử trí, bệnh nhân T.T.H (74 tuổi, ở phường Đồng Hới, Quảng Trị) đã ổn định.

Trước đó, tối 25.5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng đau rát vùng cổ, nuốt vướng, tăng tiết đờm dãi sau bữa cơm tối.

Mảnh xương dài hơn 3,5 cm khi được lấy ra ẢNH: THANH LỘC

Theo người nhà, sau khi ăn, bà H. có biểu hiện khó nuốt, cảm giác đau nhói ở cổ nên tự móc họng nhiều lần với mong muốn lấy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, tình trạng đau ngày càng tăng khiến gia đình phải đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định nội soi vùng họng để tìm dị vật nhưng chưa phát hiện bất thường. Sau đó, bà H. được chuyển đến Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Thạch, Trưởng khoa Nội tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, cho biết thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết đờm dãi, đau nhức nhiều vùng cổ, nghi ngờ có dị vật mắc sâu trong đường tiêu hóa trên.

“Do bệnh nhân vừa ăn nên chưa thể tiến hành nội soi tiêu hóa ngay để tìm dị vật. Các bác sĩ phải truyền dịch, dùng thuốc giảm đau và kháng sinh nhằm ổn định tình trạng trước khi can thiệp”, bác sĩ Thạch thông tin.

Ê kíp tham gia xử trí tình huống khá nguy hiểm cho bệnh nhân ẢNH: THANH LỘC

Đến sáng 26.5, qua nội soi tiêu hóa, ê kíp bác sĩ phát hiện một mảnh xương dài hơn 3,5 cm, sắc nhọn cắm xuyên thành thực quản của bệnh nhân. Bác sĩ cho biết trường hợp này rất nguy hiểm vì dị vật sắc nhọn có thể gây thủng thực quản, viêm nhiễm trung thất hoặc đe dọa tính mạng nếu xử lý chậm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần ăn chậm, nhai kỹ và cẩn trọng với các món ăn có xương. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt đau, nuốt vướng hoặc nghi ngờ hóc dị vật, không nên tự móc họng hay dùng mẹo dân gian, mà cần đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.