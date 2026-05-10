Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hy hữu: Dây cước lộ ngoài miệng, bác sĩ nội soi gắp lưỡi câu khỏi thực quản

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
10/05/2026 12:04 GMT+7

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dây cước vẫn còn lộ ngoài miệng sau khi nuốt phải lưỡi câu cá. Các bác sĩ đã khẩn cấp nội soi trong đêm để gắp dị vật mắc sâu trong thực quản, tránh nguy cơ tổn thương nguy hiểm.

Ngày 10.5, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Tai mũi họng vừa phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi quê xã Hiệp Đức (Đà Nẵng) bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá. 

Người bệnh cho biết trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lộ ngoài miệng. 

Nuốt cả lưỡi câu khi ăn cá biển, người đàn ông suýt thủng thực quản- Ảnh 2.

Chiếc lưỡi câu được lấy ra sau ca phẫu thuật

ẢNH: HOÀNG SƠN

Kết quả chụp X-quang và CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1-D2, vị trí sát các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Ngay trong đêm, ê kíp Khoa Tai mũi họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, Phó trưởng Khoa Tai mũi họng, khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi chế biến cá câu, cá biển, nhất là cá do ngư dân câu trực tiếp. Cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu. 

Bác sĩ cũng lưu ý không nên chủ quan với cá còn nguyên ruột hoặc chế biến sơ sài. Nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống”, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.

Tin liên quan

Cấp cứu người phụ nữ bị lưỡi câu găm sâu vào mắt

Cấp cứu người phụ nữ bị lưỡi câu găm sâu vào mắt

Một người phụ nữ trú tại H.Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa được cứu chữa thành công do bị lưỡi câu găm vào mắt trong lúc làm vườn.

Khám phá thêm chủ đề

Lưỡi câu Bệnh viện Đà Nẵng lưỡi câu mắc vào miệng dị vật lưỡi câu nuốt dị vật lưỡi câu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận