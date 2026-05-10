Hy hữu: Dây cước lộ ngoài miệng, bác sĩ nội soi gắp lưỡi câu khỏi thực quản

Ngày 10.5, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Tai mũi họng vừa phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức nội soi cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 46 tuổi quê xã Hiệp Đức (Đà Nẵng) bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá.

Người bệnh cho biết trong bữa ăn có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu nên dị vật đã theo thức ăn đi vào họng và cắm sâu trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước vẫn còn lộ ngoài miệng.

Chiếc lưỡi câu được lấy ra sau ca phẫu thuật ẢNH: HOÀNG SƠN

Kết quả chụp X-quang và CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1-D2, vị trí sát các mạch máu lớn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu xử trí chậm.

Ngay trong đêm, ê kíp Khoa Tai mũi họng phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút, các bác sĩ đã lấy thành công lưỡi câu ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, Phó trưởng Khoa Tai mũi họng, khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi chế biến cá câu, cá biển, nhất là cá do ngư dân câu trực tiếp. Cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và ruột cá để tránh sót lưỡi câu.

Bác sĩ cũng lưu ý không nên chủ quan với cá còn nguyên ruột hoặc chế biến sơ sài. Nếu sau ăn xuất hiện các dấu hiệu như đau họng, nuốt vướng, nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự móc họng, kéo dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để “đẩy dị vật xuống”, vì có thể khiến dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.