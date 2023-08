Mạo danh cán bộ Ban Nội chính T.Ư lừa hàng loạt doanh nghiệp gần 10 tỉ

Trưa 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạc Đăng Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hiếu (55 tuổi, trú Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Thúy (50 tuổi, trú Hà Nội) và Lê Quý Thanh (55 tuổi, trú Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh HÀ MINH

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh tự xưng là cán bộ của một tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng, sau đó được chuyển sang làm phó vụ trưởng một vụ thuộc Ban Nội chính T.Ư.

Ngoài ra, Thanh còn giả danh là Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Hoàng đóng tại tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy việc", "chạy dự án", "chạy án"…

Các bị can Lê Quý Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hiếu và Nguyễn Thị Kim Thúy (từ trái qua) HÀ MINH

Còn các bị can Lê Quý Thanh, Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Thị Thanh Hiếu đã tự xưng là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhóm này còn "nổ" có thể "chạy chức", xin dự án…

Nhiều con dấu, chữ ký giả bị thu giữ HÀ MINH

Bằng hình thức này, nhóm Thúy, Hiếu và Lê Quý Thanh đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng và 15.000 USD của nhiều doanh nghiệp.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các bị can, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ một số dấu tròn của các doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân giả, 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên, 2 xe ô tô, một số tư trang của lực lượng quân đội… cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, tang vật khác có liên quan.

PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị ai là bị hại của nhóm bị can kể trên liên hệ với PC02 Công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại 02043854666 để phối hợp giải quyết.

Máy tính, tài liệu thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các bị can HÀ MINH