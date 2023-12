Maroon 5 diện trang phục giản dị, thân thiện sau buổi tổng duyệt

Ban nhạc sẽ biểu diễn trọn bộ 11 ca khúc hit phá kỷ lục của họ tại Phú Quốc. Màn trình diễn của Maroon 5 dự kiến dài 75 phút, bao gồm: This Love, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps, She Will Be Loved