Grey D lập kỷ lục trước thềm biểu diễn chung sân khấu với Maroon 5

Gần 1 năm kể từ khi ra mắt với vai trò nghệ sĩ solo, Grey D chứng minh sức hút không nhỏ trong âm nhạc của mình - một nghệ sĩ Gen Z dùng những sáng tác từ chính cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để kết nối với khán giả NVCC

Nền tảng Spotify chính thức công bố các số liệu nhạc số tổng kết năm 2023 tại Việt Nam. Theo đó, Grey D (tên thật: Đoàn Thế Lân) là ca sĩ có lượt người nghe hàng tháng cao nhất và cũng là ca sĩ có lượt nghe nhạc cao nhất năm nay. Tổng số lượt nghe nhạc của Grey D trên Spotify lên đến 113 triệu, còn tổng số lượt người nghe là 5,2 triệu người.

Trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ Việt Nam năm 2023 trên Spotify, Grey D giữ vị trí thứ hai. Đồng thời, năm ca khúc của anh cũng lần lượt có tên trong bảng xếp hạng Những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2023 trên Spotify gồm: Đưa em về nhà, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân và Để tôi ôm em bằng giai điệu này.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ không ngừng nghỉ cả năm 2023, Grey D gặt hái nhiều cột mốc ấn tượng FB NV

Grey D tại Lễ hội âm nhạc GENfest 2023 FB NV

Trên nền tảng Apple Music, những ca khúc của Grey D cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Anh có tới bảy ca khúc xuất hiện trong danh sách Những ca khúc được stream nhiều nhất 2023 - Top Songs of 2023 in Vietnam" là: Đưa em về nhà, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Mưa tháng sáu, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Lời tạm biệt chưa nói và Có hẹn với thanh xuân.

Loạt thành tích nhạc số ấn tượng trên càng khẳng định thành công của Grey D sau gần một năm ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Đáng nói hơn, tháng 11 vừa qua, tại Lễ hội âm nhạc GENfest, Grey D tỏa sáng nhờ khả năng làm chủ sân khấu, ca hát và nhảy chuyên nghiệp cùng âm nhạc đầy cảm xúc. Những tiết mục của anh ở GENfest được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Maroon 5 đến Phú Quốc biểu diễn vào giữa tháng 12 này FB NV

Tháng 12 năm nay, Grey D hứa hẹn sẽ một lần nữa mang đến những khoảnh khắc âm nhạc sâu lắng tại 8Wonder ở Phú Quốc vào ngày 16.12 tới. Đây là sự kiện âm nhạc có ban nhạc đình đám Maroon 5 biểu diễn chính. Khán giả kỳ vọng Grey D sẽ "thổi hồn" vào loạt hit Đưa em về nhà, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Dự báo thời tiết hôm nay mưa… với một sắc màu mới lạ hơn.

Trong khi đó, Maroon 5 sẽ biểu diễn trọn bộ 11 ca khúc hit phá kỷ lục của họ tại Phú Quốc. Màn trình diễn của Maroon 5 dự kiến dài 75 phút, bao gồm: This Love, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps, She Will Be Loved.