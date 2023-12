Maroon 5 đến Phú Quốc, chuẩn bị cho đêm nhạc hoành tráng

Adam Levine (nón xanh) được xe đưa đón từ sân bay Phú Quốc về khách sạn BTC

Maroon 5 đã đến sân bay Phú Quốc bằng chuyên cơ, chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder sẽ diễn ra vào tối 16.12 tại Vinpearl Phú Quốc. Adam Levine cùng các đồng đội được trông thấy ăn mặc đơn giản, thoải mái.

Sau khi rời khỏi sân bay, Maroon 5 được xe của ban tổ chức đưa đến địa điểm nghỉ ngơi. Nhiều nguồn tin tiết lộ ban nhạc lưu trú tại khu cao cấp nhất trên đảo. Ngoài sự kiện diễn ra vào tối 16.12, thông tin về lịch trình còn lại của Maroon 5 tại Phú Quốc đều được giữ kín.

Các thành viên Maroon 5 đã chính thức có mặt tại Phú Quốc BTC

Trước đó, phía 8Wonder cho biết Maroon 5 sẽ biểu diễn trọn bộ 11 ca khúc hit phá kỷ lục của họ tại Phú Quốc. Màn trình diễn của Maroon 5 dự kiến dài 75 phút, bao gồm: This Love, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps, She Will Be Loved.

Thông tin Maroon 5 đến Phú Quốc biểu diễn gây sốt gần 2 tháng qua. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng show diễn sẽ bùng nổ tương tự như đại nhạc hội 8Wonder Nha Trang tổ chức vào giữa năm nay.

Maroon 5 được kỳ vọng sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng vào ngày 16.12 INSTAGRAM NV

Bên cạnh Maroon 5, đại nhạc hội tầm cỡ này còn quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu của làng giải trí Việt như: Tóc Tiên, GreyD, JustaTee, Phương Ly, Double2T, DJ 2PILLZ… Tại siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival, bất ngờ đầu tiên, cũng là màn kết hợp đáng mong chờ nhất, đã được hé lộ. Sự kết hợp giữa Tóc Tiên và GreyD hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn đỉnh cao, khuấy đảo không khí siêu nhạc hội náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Maroon 5 là ban nhạc pop rock người Mỹ, đang hoạt động với đội hình 6 thành viên, giọng ca chính là Adam Levine. Maroon 5 được xem là một trong những ban nhạc huyền thoại thế giới, bán được hơn 135 triệu đĩa trên toàn cầu, giành được 3 giải Grammy, 3 giải American Music Awards, 3 giải People's Choice Awards cùng hàng loạt giải thưởng, danh hiệu. Tại Việt Nam, Maroon 5 nổi tiếng với hàng loạt hit như Payphone, Sugar, Moves Like Jagger, Girls Like You, Animals, Maps…