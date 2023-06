Marvel ra tiểu thuyết người lớn về thần lừa lọc Loki

Hãng Marvel và Random House hợp tác với nhau để cho ra mắt loạt tiểu thuyết người lớn về các siêu anh hùng trong "vũ trụ" Marvel. Loạt tiểu thuyết này có tên chính là What If…? (tạm dịch: Chuyện gì xảy ra nếu...?), mỗi quyển kể về một siêu anh hùng trong các nhánh khác nhau thuộc đa vũ trụ - khái niệm đã được hãng giới thiệu trong nhiều truyện tranh, phim thời gian qua.

Trong năm 2024, loạt truyện này sẽ ra quyển đầu tiên về thần lừa lọc Loki với nhan đề What If… Loki was worthy? A Loki and Valkyrie Story của tác giả Madeleine Roux vào ngày 12.3.2024. Chỉ có 3 quyển tiểu thuyết được ra mắt trong năm tới, bên cạnh truyện về Loki, 2 quyển còn lại lần lượt là What If… Wanda Maximoff and Peter Parker were siblings? A Scarlet Witch and Spider-Man Story của tác giả Seanan McGuire ra mắt vào tháng 7.2024 và What If…Marc Spetor was a host to Venom? A Moon Knight and Venom Story của tác giả Mike Chen sẽ ra mắt vào tháng 10.2024.

Bìa sách What If… Loki was worthy? A Loki and Valkyrie Story của tác giả Madeleine Roux MARVEL

Hồi tháng 8.2021, hãng Marvel đã giới thiệu đến khán giả màn ảnh nhỏ loạt phim hoạt hình siêu anh hùng What If...? rất thú vị, mỗi tập phim là một hiện thực trong đa vũ trụ rộng lớn, nơi các siêu anh hùng kể câu chuyện của chính họ. Đây là series truyền hình chuyển thể từ loạt truyện tranh cùng tên của Marvel Comics, ra mắt từ năm 1977.



Mỗi quyển tiểu thuyết là một câu chuyện sẽ khiến độc giả cảm thấy bất ngờ khi viết về cuộc đời các siêu anh hùng theo một chiều hướng khác những gì mà họ từng xem trước đây trên màn ảnh. Đồng thời Marvel nhấn mạnh, loạt tiểu thuyết mới nhất này sẽ làm mới hoàn toàn cách kể chuyện về đa vũ trụ đã được kể trong phim.