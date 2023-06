'Spider-Man: Across the Spider-Verse' cán mốc nửa tỉ USD, tiếp tục 'xưng vương' phòng vé

Cập nhật doanh thu vào giữa tuần ở thị trường Bắc Mỹ tạo nên một sự bất ngờ, nhưng đồng thời cũng không mấy xán lạn về tiền vé giữa các phim. Phim hoạt hình Spider-Man: Across the Spider-Verse (Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson chỉ đạo) nằm ở vị trí đầu bảng phim ăn khách trong ngày 21.6 với số tiền 3,81 triệu USD. Hiện doanh thu của phim ở nơi này là 294 triệu USD.



Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse thu tổng cộng 503 triệu USD toàn cầu SONY

Bom tấn Spider-Man: Across the Spider-Verse cũng vừa đạt mốc nửa tỉ USD toàn cầu, trong đó có 209 triệu USD từ thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. Tổng doanh thu của phim khả quan hơn rất nhiều so với phần đầu chiếu năm 2018 (384 triệu USD), trong khi kinh phí thực hiện cả 2 phần gần như bằng nhau (phần đầu tốn 90 triệu USD kinh phí, phần 2 này tốn nhiều hơn 10 triệu USD).

Spider-Man: Across the Spider-Verse xưng vương phòng vé, trong khi đây lại là phim đã chiếu cách đây mấy tuần, chứ không phải những phim mới chiếu gần đây.

Hai tân binh của phòng vé - Elemental (Peter Sohn chỉ đạo) và The Flash (Andy Muschietti chỉ đạo), giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng phim ăn khách ngày 21.6, với số tiền lần lượt là 3,55 triệu USD và 3 triệu USD. Đây là một điều đáng buồn vì là những tác phẩm mới, đáng lẽ Elemental hay The Flash phải làm tốt hơn nữa.

Phim The Flash được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt doanh thu tốt ở cuối tuần này W.B

Khởi đầu của những tác phẩm này vốn đã không tốt. Phim The Flash và Elemental "khai hỏa" trong tuần rồi, tuy nhiên The Flash thu chỉ 55 triệu USD sau 3 ngày chiếu, thấp hơn mức kỳ vọng, còn phim Elemental thu chỉ 29,6 triệu USD, thấp nhất trong các phim của xưởng hoạt hình Pixar.

Trong bảng xếp hạng doanh thu theo tuần, dẫu vậy, tác phẩm The Flash vẫn là phim được trông đợi nhiều nhất, vì đây là một trong những tựa phim siêu anh hùng hiếm hoi của DC trong hè này. Hồi tuần rồi, phim đứng đầu phòng vé, tuần này, phim được giới quan sát kỳ vọng đạt tiếp vị trí số 1 với doanh thu khá.