Marvel sản xuất loạt phim xác sống và siêu anh hùng chiếu trực tuyến

Xét về mảng phim truyền hình hoạt hình, hãng Marvel đang thực hiện hàng loạt dự án đầy hứa hẹn để "chiêu đãi" khán giả trên nền tảng trực tuyến Disney+. Một trong những dự án đó là series Marvel Zombies chuyển thể từ loạt truyện tranh cùng tên do Marvel Comics xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2006.

Trước đó, phía hãng Marvel từng chuyển thể loạt truyện này qua series phim hoạt hình trực tuyến là What If...? nhưng chỉ gói gọn trong một tập phim. Marvel Zombies lấy bối cảnh ở một chiều không gian khác, thế giới bị xác sống (zombies) tấn công và siêu anh hùng cũng bị nhiễm bệnh. Trong đại dịch, các siêu anh hùng may mắn chưa nhiễm là T’Challa và Người Nhện đã cùng đến vương quốc Wakanda để cứu vãn tình thế, nơi mà Thanos xác sống đang chờ đợi họ.

Nhà làm phim Bryan Andrews chỉ đạo series What If...? tiếp tục ngồi ghế đạo diễn series mới này. Nguồn tin của Variety nhấn mạnh không rõ series Marvel Zombies là phần ăn theo (spin-off) nối dài câu chuyện trong tập phim đã kể trên hay là một dự án nằm riêng lẻ. Hiện ngày công chiếu của phim trên Disney+ vẫn chưa được công bố.

Các series khác đang được thực hiện

Cùng với loạt phim Marvel Zombies đang được thực hiện, hãng Marvel đang sáng tạo nhiều series phim hoạt hình cho người dùng trực tuyến. Đầu tiên là phải kể đến series What If...? mùa 2 (Marvel chưa ra thông báo chính thức về ngày chiếu). Sau mùa đầu tiên, nhóm Vệ binh Đa vũ trụ ra đời nhưng các nhà làm phim vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi cho khán giả về thân phận của các siêu anh hùng Captain Carter, Gamora và Tony Stark.





Series X-Men ’97 thì đến tận năm 2023 mới trình làng khán giả trên Disney+, kể về một nhóm dị nhân sỡ hữu siêu sức mạnh. Tuy nhiên, không rõ là Marvel có tìm cách lèo lái dàn nhân vật này vào "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) hay là để họ xuất hiện trong phim riêng. Trong khi đó, seriesSpider-Man: Freshman Yearthì được đặt trong MCU. Spider-Man: Freshman Year khác với các phần phim điện ảnh về Người Nhện khi "đào" rất sâu về quá khứ của nhân vật này trước khi mang sứ mệnh giải cứu thế giới. Phim chưa rõ ngày chiếu.

Còn series hoạt hình I Am Groot (ăn theo thương hiệu Guardians of the Galaxy) kể về nhân vật Groot thì vẫn chưa có nhiều thông tin về đạo diễn hay diễn viên được xác nhận. Tất cả những loạt phim trên đánh dấu "làn sóng" phim hoạt hình chuyển thể đầu tiên của Marvel trên Disney+.