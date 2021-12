Doanh thu phòng vé 2021 một năm nhìn lại: phim siêu anh hùng 'thống trị'

Các trang tổng hợp thông tin phim ảnh vừa công bố những con số cụ thể liên quan đến tình hình phòng vé thế giới năm nay. Doanh thu phòng vé năm 2021 tuy liên tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là ở thị trường lớn như Bắc Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến thể Omicron nhưng tình hình nhìn chung vẫn khả quan hơn so với năm 2020.

Theo công bố của trang tổng hợp doanh thu phòng vé Gower Street được Deadline dẫn lại vào ngày 15.12, tính hết ngày 11.12, doanh thu phòng vé thế giới đạt con số gần 19,2 tỉ USD (tăng 75% so với năm 2020) và được dự đoán sẽ tăng lên 21 tỉ USD khi những ngày cuối cùng tháng 12 khép lại.

Hai thị trường lớn là Bắc Mỹ và Trung Quốc đều có những "con gà đẻ trứng vàng", nhưng phía Bắc Mỹ lại "xưng vương" khi có tác phẩm doanh thu tỉ USD. Cụ thể, phim Spider-Man: No Way Home do Jon Watts chỉ đạo đã vượt lên 2 phim Trung Quốc là The Battle at Lake Changjin (doanh thu toàn cầu là 902 triệu USD - xếp thứ 2) và Hi, Mom (822 triệu USD - xếp thứ 3) để trở thành phim ăn khách nhất thế giới với số tiền là trên 1,16 tỉ USD. Các số liệu và bảng xếp hạng phim ăn khách bậc nhất năm nay đã được trang Box Office Mojo tung ra.

Trong số 15 phim đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất 2021, có đến 3 phim của xứ Trung, ngoài 2 phim đã kể tên còn có Detective Chinatown 3 (686,2 triệu USD - xếp thứ 6). Cả 3 phim Hoa ngữ này hầu như không cần đến sự "giúp sức" của thị trường thế giới mà vẫn chễm chệ chiếm giữ những vị trí đầu bảng. Những phim còn lại trong danh sách có thể kể qua bao gồm No Time to Die (774 triệu USD - xếp thứ 4), F9: The Fast Saga (726,4 triệu USD - xếp thứ 5), Venom: Let There Be Carnage (501 triệu USD - xếp thứ 7)...

Phòng vé Bắc Mỹ "ì ạch" hồi sinh

Tạp chí Variety ngày 27.12 dẫn lại công bố của Comscore cho rằng phòng vé Bắc Mỹ năm 2021 trị giá 4,4 tỉ USD, dĩ nhiên là nhờ vào Spider-Man: No Way Home những ngày cuối năm này. Nếu so với năm 2019, doanh thu Bắc Mỹ năm nay giảm sâu đến 61% nhưng tăng gần 91% so với năm 2020 (tổng doanh thu là 2,2 tỉ USD). Phòng vé Bắc Mỹ nhìn chung đang dần hồi phục so với năm vừa rồi, tuy nhiên tốc độ vẫn không quá nhanh và chưa hoàn toàn trở lại trạng thái "bình thường mới" về doanh thu như trước dịch.

Dòng phim thương mại, mà cụ thể là phim siêu anh hùng tiếp tục "thống trị" phòng vé Bắc Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, theo nhận định của Variety. Những tác phẩm tiêu biểu nhất của dòng phim này năm nay đều xuất phát từ hãng Marvel/ truyện tranh Marvel bao gồm Spider-Man: No Way Home (516,4 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (224,5 triệu USD), Black Widow (183,6 triệu USD) và Venom: Let There Be Carnage (212,5 triệu USD). Ông Paul Dergarabedian, nhà phân tích phòng vé cho Comscore nhận định trên Variety về doanh thu phòng vé năm 2021: "Năm nay là câu chuyện của phim siêu anh hùng, phim thương hiệu và những tác phẩm gia đình".