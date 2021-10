Mất 317 triệu đồng sau cuộc gọi thông báo bị bắt giam về tội rửa tiền

Chiều 5.10, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố đang phối hợp với Công an Q.Long Biên (Hà Nội) điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn mạo danh các cơ quan Công an để lừa đảo.

Cụ thể, ngày 1.10, Công an P.Bồ Đề (Q.Long Biên) nhận trình báo của ông P. (51 tuổi, trú tại địa bàn) về việc ông bị lừa đảo chiếm đoạt 317 triệu đồng.

Theo trình báo, ông P. nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là Công an TP.Đà Nẵng và thông báo ông P. có quyết định bắt tạm giam vì liên quan tới đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Người này yêu cầu ông P. giải trình tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP.

Sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng, ông P. thấy tài khoản ngân hàng bị rút mất 317 triệu đồng. Biết bị lừa, ông P. đã tới Công an trình báo.





Ngoài vụ việc này, Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức tương tự. Trong đó, một bị hại mất 399 triệu đồng và 1 bị hại mất 520 triệu đồng.

Trước tình trạng liên tiếp có những người dân nhẹ dạ cả tin sập bẫy, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh mắc bẫy của những đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Công an TP.Hà Nội khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập chứ không yêu cầu người dân giải trình tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP hoặc chuyển khoản,… phục vụ điều tra. Chính vì vậy, người dân cần tuyệt đối bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng của mình.