Mặt bằng dự án nhà xã hội ở Tây Ninh: 5 năm vẫn trong cảnh 'da beo'

Trước đó, cuối tháng 8.2026, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều vướng mắc tại dự án Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long. Sau hơn 5 năm triển khai giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao đất khiến dự án rơi vào cảnh "da beo", đình trệ kéo dài.

Vì sao đã kê biên nhiều năm vẫn chưa tìm được chủ?

Dự án Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long có tổng diện tích hơn 102 ha. Dự án được UBND tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 14.9.2018. Sau đó, chủ trương được điều chỉnh 2 lần, vào tháng 10.2023 và tháng 9.2025.

Tháng 8.2026, HĐND tỉnh Tây Ninh khát sát dự án Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long ghi nhận tình trạng "de beo" dù đã hơn 5 năm tiến hành giải phóng mặt bằng

ẢNH: BẮC BÌNH

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ năm 2021 với 5 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt (4 phương án do UBND huyện Cần Đước cũ ban hành và 1 phương án do UBND xã Long Cang ban hành tháng 12.2025).

Theo UBND xã Long Cang, đến nay dự án đã chi trả bồi thường cho 450/629 trường hợp, đạt diện tích 70,95 ha (tương đương 72,24%, đã gồm 2,74 ha đất công). Hiện dự án vẫn còn 179 trường hợp chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng, tương ứng diện tích tồn đọng 28,31 ha.

Trong số các trường hợp tồn đọng, có những thửa đất được kiểm đếm theo diện vắng chủ. Kết quả giám sát của HĐND tỉnh Tây Ninh từng nêu, có trường hợp đất có chủ sử dụng nhưng trước đây kê biên sai, bị đưa vào diện vắng chủ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Long Cang cho rằng đây là thủ tục đúng quy định. Bởi khi đơn vị thực hiện công tác bồi thường đã áp dụng hết các biện pháp nghiệp vụ mà vẫn chưa tìm được người sử dụng đất, thì sẽ kiểm đếm theo diện vắng chủ.

Ông Hải cũng nêu có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là người sử dụng đất không phải người địa phương, đi làm ăn xa. Có trường hợp sang nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay, không đăng ký biến động. Có trường hợp cơ quan quản lý chưa kịp cập nhật chỉnh lý biến động. Cũng có người biết chủ trương thu hồi đất nhưng cố tình không phối hợp.

"Đến nay, dự án còn 5 trường hợp, với diện tích 0,34 ha, vẫn chưa tìm được người sử dụng đất hợp pháp. Với 5 trường hợp này, chủ đầu tư và đơn vị thực hiện bồi thường đã chuyển tiền vào tài khoản tạm gửi. Trình tự thu hồi đất theo diện vắng chủ đang được tiến hành", ông Hải cho biết.

Khu vực dự án Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phúc Long giáp với đường tỉnh 830

ẢNH: BẮC BÌNH

Chính quyền địa phương lý giải nguyên nhân mặt bằng "da beo"

Trước nghi vấn việc áp dụng 5 phương án bồi thường qua nhiều giai đoạn gây tâm lý "so bì" về giá giữa các hộ dân bị giải tỏa, ông Đặng Văn Hải bác bỏ nhận định này. Theo ông, cả 5 phương án đều tập trung chi trả trong giai đoạn từ tháng 4.2024 đến tháng 12.2025. Trong thời gian này, giá đất trên địa bàn ổn định, không tăng giảm đột biến.

Theo Chủ tịch UBND xã Long Cang, nguyên nhân tình trạng giải phóng mặt bằng "da beo" chủ yếu đến từ tâm lý giữ đất của người dân, gắn với vườn cây, ao cá, chứ không phải từ giá đất.

Một vướng mắc khác là chưa có nơi cải táng mồ mả. Hiện trong dự án có 109 ngôi mộ chưa được di dời và lãnh đạo xã thừa nhận trên địa bàn không còn chỗ để bố trí.

Trên địa bàn xã Long Cang có dự án công nghiệp đã giải phóng mặt bằng xong từ hơn 20 năm trước nhưng hiện hầu như chưa triển khai gì đáng kể ẢNH: BẮC BÌNH

Để tháo gỡ khó khăn này, UBND xã Long Cang cho biết trước mắt sẽ chỉnh trang khoảng 500 m² tại Nghĩa trang nhân dân xã Long Định (cũ) để tiếp nhận cải táng khoảng 50 ngôi mộ. Về lâu dài, địa phương đã quy hoạch mở rộng Nghĩa trang nhân dân Hóc Nghệ quy mô 2,8 ha nhằm giải quyết dứt điểm nhu cầu di dời mồ mả cho các dự án trên địa bàn.

Xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Cang, Long Định và Phước Vân thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ. Đây cũng là xã nằm trên trục động lực kinh tế quan trọng của tỉnh Tây Ninh với TP.HCM do có đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua; xã kết nối với quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM – Trung Lương thông qua đường tỉnh 830... Xã Long Cang có hơn 740 ha diện tích đất công nghiệp lớn, trong đó có 2 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đang hoạt động.



