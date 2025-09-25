Mất em trai, học trò NSƯT Hữu Châu vẫn gắng trọn vai diễn

Diễn viên Thành Khôn ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim như series Phim cấp ba - Học đường nổi loạn, Những nàng bầu hành động, Ông bố đeo tạp dề, Sau phút đam mê, Chân trời mới… Đối với học trò NSƯT Hữu Châu, diễn xuất không chỉ đơn thuần là đam mê mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp anh đứng vững trong những giai đoạn giông bão nhất của cuộc đời.

Năm 2024, khi đang trên phim trường, Thành Khôn bất ngờ nhận tin dữ, em trai lâm bệnh nặng. "Hôm sau, khi đang quay phim, tôi nghe tin mẹ báo bệnh viện đã trả em về. Thời điểm đó, tôi vẫn còn hai phân đoạn nên phải cố hoàn thành", nam diễn viên nghẹn ngào nhớ lại. Giấu kín nỗi đau, anh nén nước mắt hoàn thành nốt cảnh quay, rồi vội vã trở về nhà để kịp gặp em trai lần cuối. Sau biến cố, phim trường trở thành nơi giúp Thành Khôn xoa dịu nỗi đau mất mát. Anh dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, tập trung học thoại, nhập vai, để nỗi buồn phần nào được khỏa lấp.

Thành Khôn trong tập phim Ngôi sao may mắn (series Phim ngắn cuối tuần của THVL) ẢNH: ĐPCC

Mới đây, trong tập phim Ngôi sao may mắn (series Phim ngắn cuối tuần của THVL), Thành Khôn vào vai Khang, người anh trai hy sinh tất cả, giấu đi tai nạn khiến bản thân bị tật nguyền để nuôi em gái ăn học. Cảnh quay nhân vật và em gái gặp lại nhau sau bao năm xa cách, người anh mặc cảm vì khuyết tật, người em òa khóc trong thương xót, đã khiến cảm xúc nhân vật và đời thực hòa làm một. "Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ đây là một kịch bản rất chữa lành", anh chia sẻ. Giọt nước mắt của Khang trên màn ảnh cũng chính là giọt nước mắt thật của Thành Khôn ngoài đời. Vai diễn không chỉ khiến khán giả rơi lệ, mà còn giúp anh tự chữa lành vết thương lòng.

Mối duyên nghề của Thành Khôn và NSƯT Hữu Châu

Con đường nghệ thuật của Thành Khôn không hề dễ dàng. Sinh năm 1993, Thành Khôn từng nuôi mơ ước làm diễn viên từ những bộ phim TVB thuở nhỏ và đã thi đỗ Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM ngay lần đầu tiên. Thế nhưng, vì một số lý do nam diễn viên 9X đã tạm gác đam mê diễn xuất sang nước ngoài học kinh doanh, khiến NSƯT Hữu Châu, là thầy của anh khi ấy vô cùng thất vọng.

NSƯT Hữu Châu và Thành Khôn trên sân khấu kịch ẢNH: NVCC

"Sau một năm, tôi trở về nước vì vấn đề tài chính, chỉ nằm ở nhà, hoang mang mà không biết phải làm gì", Thành Khôn kể lại. Giữa lúc bế tắc nhất, một cuộc điện thoại đã thay đổi tất cả. Đó là thầy Hữu Châu, giọng thầy vẫn ân cần: "Con về hẳn chưa? Đang làm gì, có muốn làm diễn viên nữa không?". Chỉ một câu hỏi ấy đã đánh thức ngọn lửa tưởng chừng đã tắt. Anh trả lời ngay: "Con muốn". Và từ đó, thầy giới thiệu anh đến với cơ hội đóng phim, kèm lời dặn: "Làm cho đàng hoàng nha". Thành Khôn xem đây là cơ hội để duyên nghiệp đưa anh trở lại với diễn xuất. Với nam diễn viên từng được biết đến qua Phim cấp ba - Học đường nổi loạn, đó còn là dịp để anh một lần nữa được sống với đam mê ấp ủ từ thuở bé. Song song với hành trình nghệ thuật, anh luôn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến người thầy đã dìu dắt và mở ra cho anh con đường trở lại với nghề.

Hơn thế, với Thành Khôn, thầy Hữu Châu không chỉ là người thầy chuyên môn, mà còn là người truyền cho anh bài học làm nghề, làm người. "Thầy từng hỏi chúng tôi: 'Các con thấy thầy có nổi tiếng không? Nhưng nếu thầy không tôn trọng đoàn phim, thì họ có mời thầy nữa không?'. Đó là bài học về sự lễ phép, về cách đối nhân xử thế mà tôi mang theo suốt đời", nam diễn viên chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Thành Khôn

Trái ngược với hình ảnh đa dạng trên phim, ngoài đời Thành Khôn là một chàng trai hiền lành, có phần nhút nhát trước đám đông. Anh tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: nấu một bữa ăn ngon, chăm sóc thú cưng, vun vén vài chậu cây cảnh. "Năng lượng của tôi dường như được dành trọn cho phim trường, nơi tôi có thể sống hết mình với đam mê", anh bộc bạch.

Thành Khôn và bạn gái ẢNH: NVCC

Sự bình yên còn đến từ mối tình 3 năm với nữ diễn viên Nghiêm Nhi, cũng là học trò của NSƯT Hữu Châu. Đồng hành trong nghề, cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong việc học thoại, nhưng vẫn giữ sự bất ngờ trong diễn xuất để cảnh quay chân thật nhất. "Làm cùng nghề nên chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn", anh nói.

Hiện tại, cặp đôi cùng nhau nỗ lực xây dựng sự nghiệp, vun đắp cho một tương lai vững chắc trước khi nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Với nam diễn viên 9X, đó chính là hạnh phúc, một sự bình yên quý giá sau những vai diễn và biến cố của cuộc đời.