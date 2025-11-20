Mặt hàng nào sẽ hưởng lợi khi Mỹ miễn thuế đối ứng?

Nông sản Việt có ưu thế tại Mỹ

Mở cửa phiên đầu tuần này, thị trường cà phê thế giới bật tăng mạnh sau khi giảm sâu trước đó. Kết thúc phiên giao dịch vào sáng 18.11 (giờ VN), giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) kỳ hạn giao tháng 1.2026 tăng đến 260 USD, lên 4.483 USD/tấn; cà phê arabica giao tháng 12.2025 tăng 60 USD, lên 8.870 USD/tấn.

Dừa và nhiều loại rau quả VN đang hướng tới kim ngạch tỉ USD ở thị trường Mỹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá bật tăng sau khi thông tin về việc Mỹ miễn thuế đối ứng được xác thực lại. Theo đó, tạm thời cà phê nhập khẩu vẫn bị áp thuế cơ bản là 10%, riêng Brazil vẫn chịu thuế đến 40%. Mức chênh lệch thuế tạo dư địa lớn cho cà phê Việt qua thị trường này. Một số doanh nghiệp (DN) VN nhận định, Mỹ là một trong 2 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, ở đó lâu nay Brazil là nguồn cung chủ lực. Nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil vẫn tiếp tục và mức thuế 40% mà cà phê Brazil phải chịu không thay đổi thì "dòng chảy" cà phê vào thị trường Mỹ sẽ thay đổi.

Trước đó, các nhà phân tích cho rằng khi giá cà phê arabica tăng quá cao buộc các nhà sản xuất phải chuyển hướng sang hạt cà phê robusta của VN. Dùng nhiều thành quen, người tiêu dùng châu Âu ngày nay cũng "ghiền" cà phê VN đến mức các nhà sản xuất khó thay đổi công thức. Điều này có thể sẽ diễn ra ở thị trường Mỹ trong thời gian tới. Và đó là cơ hội lớn cho chúng ta.

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao VN (VICOFA), nhận định: Đến thời điểm này, cà phê VN vẫn giữ nguyên lợi thế so với Brazil ở thị trường Mỹ. Đây là điều rất tích cực khi vụ thu hoạch đang vào cao điểm. Chính yếu tố này là lý do đẩy giá cà phê tăng lại vào đầu tuần này. Dù lạc quan nhưng ông Hiệp lưu ý, cần phải tỉnh táo vì các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Để gia tăng thị phần cà phê VN ở Mỹ cần một chiến lược dài hơi, với những mặt hàng cao cấp phù hợp thị hiếu người tiêu dùng như cà phê đặc sản. Điều đáng mừng là trong thời gian qua, cà phê VN ngày càng khẳng định được với thế giới về chất lượng cũng như sự ổn định.

Rau quả VN cần tận dụng lợi thế ở các sản phẩm có thế mạnh, đặc sản, chất lượng cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT)

Tương tự, nhiều DN xuất khẩu hồ tiêu tỏ ra rất phấn khởi trước việc Mỹ miễn thuế đối ứng. VN là nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới và Mỹ là nước tiêu thụ nhiều nhất với 25% thị phần. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hồ tiêu của VN đạt tới 1,4 tỉ USD, tăng 26%; và giá cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng xuất khẩu hồ tiêu VN vào Mỹ chỉ tăng có 4,3% do lượng giảm mạnh vì thuế đối ứng đẩy giá tăng cao. Do vậy, các DN VN đón nhận thông tin Mỹ miễn thuế với kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường quan trọng nhất trong thời gian tới. "VN là một quốc gia xuất khẩu lớn về hồ tiêu và gia vị thì đây là cơ hội thuận lợi để lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, DN phải đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận. Bên cạnh đó, DN vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận", Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị VN nhận định.

Rau quả hướng tới kim ngạch tỉ USD

Từ vựa rau quả ĐBSCL, ông Trần Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Dừa Bến Tre (BEINCO), hồ hởi: Đây là thông tin tích cực với ngành rau quả nói chung cũng như ngành dừa và bản thân DN. Bởi thời gian qua, thuế cao đẩy giá hàng hóa tăng theo khiến lượng hàng tiêu thụ rất chậm. Với việc miễn thuế này, ông Đức hy vọng sức tiêu thụ sẽ tăng trở lại. "Tín hiệu tích cực là các đối tác của chúng tôi tại Mỹ tăng dần đơn hàng cũng như số lượng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hy vọng về kết quả đàm phán song phương giữa VN và Mỹ. Những thông tin từ Bộ Công thương cho thấy kết quả đang rất tích cực. Hy vọng sắp tới VN sẽ đạt được kết thúc đàm phán tốt đẹp", ông Đức nói.

Cà phê VN có cơ hội gia tăng “dòng chảy” ở thị trường Mỹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phân tích sâu về ngành hàng rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT), cho hay: Mỹ tuy là thị trường lớn thứ 2 của rau quả VN nhưng con số tuyệt đối không lớn, năm 2024 chỉ mới nhập khẩu 360 triệu USD. Tuy nhiên, vài năm gần đây rau quả VN vào Mỹ tăng mạnh, đầu năm 2025 đến hết tháng 9 là 407 triệu USD và dự báo cả năm khoảng 700 triệu USD. Với đà tăng trưởng hiện tại thì năm tới, xuất khẩu rau quả vào thị trường này có thể chạm mốc 1 tỉ USD. Điều này cũng góp phần giúp cân bằng cán cân thương mại trong ngành rau quả vốn thâm hụt đang nghiêng nhiều về phía VN. Theo ông Nguyên, nhiều mặt hàng mà VN có lợi thế có thể phát huy trong thời gian tới là dừa, sầu riêng, xoài, chanh leo, bưởi da xanh…

"Tuy nhiên, cơ hội không dành riêng cho VN mà chúng ta phải cạnh tranh với cả những đối thủ gần và xa. Trong khu vực, rau quả VN phải cạnh tranh về chất lượng với hàng Thái Lan và Trung Quốc. Ngoài ra, chúng ta còn phải cạnh tranh với rau quả các nước Nam Mỹ vốn nắm lợi thế về địa lý. Do vậy, rau quả VN cần tận dụng lợi thế ở các sản phẩm có thế mạnh, đặc sản, chất lượng cao", ông Đặng Phúc Nguyên khuyến nghị.