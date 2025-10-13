Mất nhà do sạt lở, nhiều năm phải sống tạm trong nhà văn hóa

S ỐNG TẠM HƠN 2 NĂM

Đã hơn 2 năm kể từ khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ven sông Tiền, đoạn thuộc ấp Khu Phố, xã An Hữu, Đồng Tháp (trước đây là xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang), 3 hộ dân với hơn 15 nhân khẩu vẫn phải nương nhờ trong nhà văn hóa ấp vì mất trắng nhà cửa.

Các hộ dân vùng sạt lở đang phải tá túc trong nhà văn hóa ấp ẢNH: THANH QUÂN

Những ô ngăn tạm, vài vật dụng cũ kỹ và góc bếp nhỏ là tất cả những gì họ có để tiếp tục cuộc sống. Không gian sinh hoạt ở nhà văn hóa vốn chật hẹp, nay lại trở nên ngột ngạt khi phải chia sẻ cho nhiều gia đình cùng cảnh ngộ. Mỗi khi mưa lớn, mái tôn dột nước, nền gạch ẩm ướt, bà con phải che chắn tạm bợ. Dù vậy, họ vẫn cắn răng chịu đựng vì chưa có nơi nào để đi. Nhiều người trong số họ chỉ trông vào việc làm thuê, bán vé số để kiếm sống qua ngày.

Ông Dương Văn Tươi (72 tuổi) vẫn nhớ như in buổi sáng 5.8.2023, khi tận mắt chứng kiến căn nhà của mình sụp vỡ ra từng mảng rồi chìm dần xuống sông Tiền. May mắn cả nhà bình an, nhưng của cải dành dụm cả đời đã mất hết. "Giờ chỉ mong Nhà nước sớm bố trí nền tái định cư để dựng lại mái nhà ổn định. Ở tạm thế này mãi, không biết đến bao giờ", ông Tươi than thở.

Cùng chung nỗi trăn trở, ông Trường Văn Ái (70 tuổi) nghẹn ngào nói: "Gia đình tôi có 8 nhân khẩu, giờ phải tá túc tạm ở nhà văn hóa. Hơn 2 năm ở đây, cuộc sống khó khăn trăm bề, từ chỗ ngủ cho đến nơi sinh hoạt đều vô cùng thiếu thốn. Tôi chỉ mong sớm có nơi ở ổn định để gia đình được thoải mái một chút".

V Ì SAO CHẬM BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ ?

Theo thống kê của UBND xã An Hữu, đoạn sạt lở tại khu vực nói trên dài khoảng 80 m, có nguy cơ lan rộng thêm 120 m, gây sạt lở mất nhà và đe dọa trực tiếp 7 hộ dân. Trong đó, hộ ông Dương Văn Tươi bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa; hộ bà Huỳnh Thị Yến Nhi mất cả dãy nhà trọ 5 phòng; 5 hộ còn lại có nhà bị nứt nghiêm trọng nên chính quyền đã vận động di dời khẩn cấp.

Ông Dương Văn Tươi trầm ngâm nhìn về phía căn nhà cũ đã chìm xuống sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Chính quyền địa phương đã có phương án bố trí khu tái định cư, nhưng tiến độ còn chậm do vướng nguồn vốn. Trong khi chờ đợi, những hộ dân nơi đây vẫn ngày ngày bám trụ, gắng gượng sống ở nhà văn hóa, với hy vọng sớm được trở về một mái ấm thật sự.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã An Hữu, cho biết theo phương án đã được phê duyệt, xã phải bố trí đất ở cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mỗi hộ 100 m², tại khu tái định cư ấp Thống. Vừa qua, UBND xã An Hữu đã phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và các ngành có liên quan khảo sát, cắm mốc để bàn giao đất ngoài thực địa. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên dự án vẫn chưa được triển khai.

Cũng theo ông Lâm, trước đây, khu tái định cư ấp Thống đã được UBND H.Cái Bè, Tiền Giang (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 2,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước khi sáp nhập, huyện chỉ mới bố trí kinh phí cho công tác tư vấn, chưa có vốn triển khai thi công. "Liên quan đến vấn đề này, UBND xã đã trình UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, bổ sung kinh phí cho dự án, với mức tương ứng phần vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư 2,5 tỉ đồng, để có cơ sở triển khai thi công các hạng mục hạ tầng thiết yếu", ông Lâm nói thêm.