Mật ong Việt Nam bất ngờ được Mỹ giảm thuế mạnh sau khi bị áp đặt bán phá giá cách đây 3 năm ẢNH: NVCC

Cụ thể, DOC xác định biên độ bán phá giá của hai công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam trong giai đoạn rà soát lần lượt là 6,72% và 21,55%. 12 công ty khác đủ điều kiện hưởng mức thuế suất riêng rẽ trong đợt rà soát hành chính lần này sẽ chịu mức thuế 14,14%, bằng bình quân đơn giản biên độ của hai công ty bị đơn. Mức thuế này đã giảm đáng kể so với mức thuế cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ nhất (giai đoạn từ 25.8.2021 đến 31.5.2023) ban hành tháng 4.2025 là từ 100,72% - 156,96%. Các công ty còn lại không đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ hoặc không tham gia rà soát hoặc là nhà xuất khẩu mới sẽ tiếp tục chịu mức thuế suất toàn quốc trong lệnh áp thuế gốc là 60,03%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), do Việt Nam vẫn bị Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường nên trong vụ việc này, DOC áp dụng phương pháp tính giá trị thông thường thông qua giá trị thay thế của nước thứ ba. Doanh nghiệp và các bên liên quan có quyền nộp bản tóm tắt lập luận trong vòng 21 ngày kể từ ngày công bố thông báo; các bên liên quan muốn yêu cầu tổ chức phiên điều trần phải nộp yêu cầu bằng văn bản gửi qua hệ thống điện tử về phòng vệ thương mại của DOC trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo này. DOC dự kiến ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo sơ bộ này, kết quả cuối cùng của đợt rà soát này sẽ là căn cứ để áp thuế CBPG đối với các lô hàng trong giai đoạn rà soát và để xác định mức tiền ký quỹ dự kiến trong tương lai.

Khi được Mỹ giảm thuế, xuất khẩu mật ong dự kiến sẽ khởi sắc trở lại ẢNH: T.L

Hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc trong vụ việc áp thuế CBPG đều là những nhà xuất khẩu mật ong lớn nhất Việt Nam. Trong đó, Công ty Ong mật Ban Mê Thuột thành lập năm 2005, có trụ sở tại Đắk Lắk, vốn điều lệ 40 tỉ đồng, với khoảng 100 lao động. Doanh nghiệp đã xuất khẩu mật ong sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và đang đầu tư nhà máy chế biến đạt chuẩn GMP để nâng chất lượng sản phẩm. Còn DakHoney mỗi năm sản xuất hơn 10.000 tấn mật ong, 500 tấn sáp ong, 100 tấn phấn hoa và 5 tấn sữa ong chúa, trong đó trên 95% phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản và Thái Lan.

Giới chuyên môn nhận định, việc DOC giảm mạnh thuế CBPG là tín hiệu tích cực không chỉ với ngành mật ong mà còn phản ánh mối quan hệ thương mại đang được cải thiện giữa hai quốc gia. Nếu kết luận cuối cùng giữ nguyên, mật ong Việt Nam sẽ lấy lại lợi thế cạnh tranh đáng kể so với sản phẩm từ các nước khác tại thị trường Mỹ. Khoảng 3 năm qua, mật ong Việt Nam gần như bế tắc xuất khẩu vào Mỹ do mức thuế quá cao, không cạnh tranh được với các nước khác có mức thuế thấp hơn.