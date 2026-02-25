'Mắt thần' hé lộ thế giới động vật kỳ thú tại di sản Mỹ Sơn

Chiều 25.2, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (đóng tại xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) cho biết, thông qua việc triển khai hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng tiêu biểu thuộc lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của 27 loài động vật hoang dã.

Trong số này có 8 loài thú như khỉ đuôi lợn, lợn rừng, mang thường, cầy vòi hương, chồn bạc má… cùng 19 loài chim và nhiều loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Đây là kết quả của phương pháp giám sát không xâm lấn, góp phần cung cấp dữ liệu khách quan về hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực.

Khí đuôi lợn được phát hiện tại khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn qua bẫy ảnh ẢNH: C.X

Theo Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, việc ghi nhận số lượng loài phong phú cho thấy hệ sinh thái rừng tại đây vẫn duy trì được điều kiện sinh cảnh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sinh sống của nhiều nhóm động vật khác nhau.

Kết quả khảo sát cho thấy khu vực còn bảo tồn tương đối đầy đủ cấu trúc quần xã động vật rừng, với sự hiện diện của nhiều nhóm ở các bậc dinh dưỡng khác nhau, từ thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến các loài thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng.

Sự tồn tại đồng thời của các loài này là minh chứng cho tính ổn định của chuỗi thức ăn, đồng thời phản ánh chất lượng sinh cảnh và mức độ nguyên vẹn đáng kể của hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn hiện nay.

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự xuất hiện của cá thể non cho thấy khu rừng không chỉ là nơi kiếm ăn tạm thời mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.

Theo đánh giá chuyên môn, sự phân bố rộng và tần suất ghi nhận ổn định của nhiều loài phản ánh điều kiện sinh cảnh phù hợp, mức độ tác động của con người còn ở mức hạn chế trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

Một cá thể gà lôi hồng tím được phát hiện thông qua bẫy ảnh ẢNH: C.X

Sự hiện diện đồng thời của các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau, cùng với các loài chim rừng mặt đất nhạy cảm với xáo trộn sinh cảnh, là chỉ dấu khoa học về cấu trúc sinh thái tương đối ổn định.

Những kết quả điều tra mới nhất khẳng định vai trò của rừng Mỹ Sơn như một hợp phần sinh thái thiết yếu, góp phần duy trì tính toàn vẹn của cảnh quan và hỗ trợ bảo tồn lâu dài giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Đồng thời, khu vực này đang phát huy hiệu quả chức năng sinh thái của vùng đệm, tăng cường khả năng bảo vệ vùng lõi và đảm bảo sự bền vững tổng thể của di sản trong dài hạn.