Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Mắt thần' hé lộ thế giới động vật kỳ thú tại di sản Mỹ Sơn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/02/2026 19:28 GMT+7

Hàng chục loài động vật quý hiếm, bao gồm cả những loài linh trưởng và thú ăn thịt cỡ trung, vừa được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh tự động, khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của hệ sinh thái tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Chiều 25.2, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (đóng tại xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) cho biết, thông qua việc triển khai hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng tiêu biểu thuộc lâm phận khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự xuất hiện của 27 loài động vật hoang dã.

Trong số này có 8 loài thú như khỉ đuôi lợn, lợn rừng, mang thường, cầy vòi hương, chồn bạc má… cùng 19 loài chim và nhiều loài động vật hoạt động chủ yếu trên mặt đất.

Đây là kết quả của phương pháp giám sát không xâm lấn, góp phần cung cấp dữ liệu khách quan về hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực.

'Mắt thần' hé lộ thế giới động vật kỳ thú tại di sản Mỹ Sơn- Ảnh 1.

Khí đuôi lợn được phát hiện tại khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn qua bẫy ảnh

ẢNH: C.X

Theo Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, việc ghi nhận số lượng loài phong phú cho thấy hệ sinh thái rừng tại đây vẫn duy trì được điều kiện sinh cảnh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sinh sống của nhiều nhóm động vật khác nhau.

Kết quả khảo sát cho thấy khu vực còn bảo tồn tương đối đầy đủ cấu trúc quần xã động vật rừng, với sự hiện diện của nhiều nhóm ở các bậc dinh dưỡng khác nhau, từ thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến các loài thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng.

Sự tồn tại đồng thời của các loài này là minh chứng cho tính ổn định của chuỗi thức ăn, đồng thời phản ánh chất lượng sinh cảnh và mức độ nguyên vẹn đáng kể của hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn hiện nay.

Đáng chú ý, việc ghi nhận các đàn khỉ có sự xuất hiện của cá thể non cho thấy khu rừng không chỉ là nơi kiếm ăn tạm thời mà còn là sinh cảnh sinh sản, có khả năng duy trì quần thể ổn định trong dài hạn.

Theo đánh giá chuyên môn, sự phân bố rộng và tần suất ghi nhận ổn định của nhiều loài phản ánh điều kiện sinh cảnh phù hợp, mức độ tác động của con người còn ở mức hạn chế trong lâm phận khu bảo vệ cảnh quan Mỹ Sơn.

'Mắt thần' hé lộ thế giới động vật kỳ thú tại di sản Mỹ Sơn- Ảnh 2.

Một cá thể gà lôi hồng tím được phát hiện thông qua bẫy ảnh

ẢNH: C.X

Sự hiện diện đồng thời của các loài ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau, cùng với các loài chim rừng mặt đất nhạy cảm với xáo trộn sinh cảnh, là chỉ dấu khoa học về cấu trúc sinh thái tương đối ổn định.

Những kết quả điều tra mới nhất khẳng định vai trò của rừng Mỹ Sơn như một hợp phần sinh thái thiết yếu, góp phần duy trì tính toàn vẹn của cảnh quan và hỗ trợ bảo tồn lâu dài giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. 

Đồng thời, khu vực này đang phát huy hiệu quả chức năng sinh thái của vùng đệm, tăng cường khả năng bảo vệ vùng lõi và đảm bảo sự bền vững tổng thể của di sản trong dài hạn.

Tin liên quan

Bẫy ảnh phát hiện động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Núi Chúa

Bẫy ảnh phát hiện động vật quý hiếm tại Vườn quốc gia Núi Chúa

Thông qua bẫy ảnh, các nhà nghiên cứu của Viện sinh thái học miền Nam phát hiện nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm tại Vườn quốc gia Núi Chúa.

Bẫy ảnh ghi nhận gà tiền mặt vàng, gấu ngựa, chồn họng vàng ở Pù Hu

Quảng Trị: Phát hiện gấu ngựa quý hiếm qua bẫy ảnh

Khám phá thêm chủ đề

di sản mỹ sơn bẫy ảnh Đa dạng sinh học Đà Nẵng động vật quý hiếm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận