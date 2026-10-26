Mất tích gần 2 tuần, người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước

Chiều 26.10, UBND xã Đề Gi (Gia Lai) xác nhận cơ quan công an đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong dưới mương nước sau gần 2 tuần mất tích.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 25.10, người dân đi cắt rau muống gần khu tái định cư thôn An Quang Đông phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước, trong tình trạng phân hủy, bên cạnh có chiếc xe máy được xác định của nạn nhân. Người dân sau đó trình báo Công an xã Đề Gi.

Mất tích 2 tuần, người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước bên cạnh là chiếc xe máy ẢNH: TÀI LUÂN

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông H.L (45 tuổi, ở xã Cát Tiến). Thời gian gần đây, ông L. đi làm thuê tại một đìa nuôi ốc trên địa bàn xã Đề Gi.

Theo thông tin ban đầu, tối 12.10, ông L. điều khiển xe máy từ nhà ở thôn Hóa Lạc (xã Cát Tiến) đến đìa nuôi ốc làm việc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi rời nhà, ông L. mất liên lạc với gia đình.

Chiều 13.10, không thấy ông L. trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và đăng thông tin tìm người trên các trang mạng xã hội nhưng không có kết quả.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, tối 25.10, thi thể ông L. được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.