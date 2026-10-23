Nghi mẹ nhảy cầu cùng con nhỏ, đã tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi

Sáng 23.10, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng đã tìm thấy thi thể cháu K.N.M, 2 tuổi, là một trong hai nạn nhân trong vụ việc nghi nhảy cầu Vĩnh Phú chiều qua.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang tiếp tục được triển khai ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 16 giờ 47 ngày 22.10, lực lượng PCCC nhận tin báo về vụ việc. Vào thời điểm này, người dân phát hiện một xe máy nhãn hiệu Honda Vision mang biển số 88AD-XXX bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú.

Nghi ngờ có sự việc nhảy cầu, người dân trình báo công an. Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân nghi nhảy cầu có thể là chị T.TT.H (28 tuổi) và con trai là cháu K.N.M (2 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ).

Để tìm kiếm các nạn nhân, cảnh sát PCCC huy động lực lượng cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông.

Đến khoảng 7 giờ 30 sáng nay, thi thể cháu M. được tìm thấy tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5 km.

Hiện nay các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại để bàn giao cho gia đình.