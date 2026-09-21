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    Thời sựDân sinh

    Công an phường ở Quảng Ngãi cứu sống nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

    Hải Phong-Minh Châu
    Công an phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) phối hợp cùng người dân cứu sống một nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Trà Khúc 2 tự tử do mâu thuẫn học đường.

    Trưa 21.9, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời cứu một nữ sinh nhảy cầu Trà Khúc 2 tự tử do mâu thuẫn học đường, bảo toàn tính mạng cho em.

    Công an phường ở Quảng Ngãi cứu sống nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử- Ảnh 1.

    Cán bộ Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cứu nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, trực ban Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận nguồn tin báo khẩn cấp từ người dân về việc tại khu vực cầu Trà Khúc 2 xuất hiện một nữ sinh có biểu hiện tâm lý bất ổn và bất ngờ gieo mình xuống dòng sông chảy xiết.

    Ngay khi nhận tin, Công an phường Nghĩa Lộ lập tức triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự khẩn trương cứu người là trên hết, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp cùng người dân địa phương kịp thời cứu vớt, đưa nạn nhân lên bờ an toàn, sau đó đưa em về với gia đình. Nạn nhân được xác định là em H.T.P (đang học lớp 9, ở xã Thọ Phong, Quảng Ngãi).

    Công an phường ở Quảng Ngãi cứu sống nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử- Ảnh 2.

    Lực lượng công an đưa nữ sinh lớp 9 lên bờ, về nhà an toàn

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Sau khi sức khỏe nữ sinh ổn định, Công an phường Nghĩa Lộ đã phối hợp cùng gia đình và nhà trường ở lại động viên, trấn an tinh thần, giúp em vượt qua khủng hoảng tâm lý.

    Đồng thời, lực lượng công an đã tiến hành làm việc với ban giám hiệu nhà trường nơi em theo học cùng các bên liên quan để làm rõ hành vi bạo lực học đường, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo môi trường giáo dục an toàn.

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