Mặt trận phải giám sát các vấn đề nóng, đưa ra kiến nghị cụ thể

Hội nghị cũng nhằm cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban T.Ư MTTQ VN từ sau kỳ họp thứ 9 tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Giám sát các vụ việc phức tạp, kéo dài

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN sẽ tiến hành giám sát 3 chuyên đề. Trong đó, gồm giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu, tập trung vào một số vụ việc cụ thể phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN dự kiến sẽ giám sát việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới toàn diện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các địa phương khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung thứ 3 là giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Ngoài các chuyên đề giám sát của Ban Thường trực Mặt trận, 5 tổ chức chính trị - xã hội cũng dự kiến các chuyên đề giám sát riêng theo các lĩnh vực phụ trách. Mỗi tổ chức dự kiến khoảng 3 chuyên đề giám sát. Về phản biện, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiến hành phản biện xã hội với các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đề nghị kế hoạch giám sát của Ủy ban T.Ư MTTQ VN nên để T.Ư làm, còn cấp tỉnh thì phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động giám sát các chuyên đề riêng theo đặc thù, điều kiện của địa phương. Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội khi dự kiến nội dung giám sát cần xác định rất rõ thời gian và địa bàn để cơ sở chủ động chuẩn bị.

Công khai kết quả giám sát của Mặt trận

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Ngọ Duy Hiểu cho rằng các tổ chức thành viên đề xuất luôn với Ban Thường trực Mặt trận dự kiến địa bàn giám sát để Mặt trận có cái nhìn tổng thể, tránh tình trạng một tỉnh nhưng lại có đến 3 đoàn cùng của Mặt trận về giám sát.

Ông Hiểu cũng đề nghị việc lựa chọn vấn đề giám sát phải là những vấn đề thật nóng mà nhân dân quan tâm. "Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đi giám sát do nhân dân thúc giục, nhân dân yêu cầu, nhân dân đòi hỏi. Vấn đề chúng ta lựa chọn phải là nóng, quan trọng, nhân dân quan tâm, bức xúc", ông Hiểu nêu quan điểm.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hoàng Công Thủy chủ trì hội nghị hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội ẢNH: MTTQ

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN cũng cho rằng các cuộc kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền khi công bố tạo sự quan tâm, hiệu quả rất rõ. Do vậy, giám sát của Mặt trận cũng phải truyền thông để nhân dân thấy rằng giám sát của Mặt trận phát hiện những vấn đề đúng như nhân dân phản ánh, bức xúc. Cùng đó, theo ông Hiểu, từ những vấn đề của nhân dân, giám sát của Mặt trận không phải để "xử lý ông A, ông B" nhưng phải đưa ra được các kiến nghị cụ thể với các cơ quan. "Chứ nếu giám sát xong về rồi cất rất cẩn thận trong tủ thì tôi nghĩ rằng cuối cùng là "xong xuôi tất cả lại về thôi"", ông Hiểu nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Mặt trận có thể họp báo công bố kết quả giám sát. "Chúng ta không ngại va chạm là ở địa phương A, địa phương B còn tình trạng A, tình trạng B. Nhưng ngược lại việc này cũng đòi hỏi chúng ta giám sát phải thực chất, sâu sắc", ông Hiểu nói thêm.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hoàng Công Thủy đồng tình về việc khi giám sát phải chọn những vấn đề lớn, nóng, nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội mới tương xứng vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Thủy cũng đề nghị cân nhắc thêm 2 chuyên đề giám sát của Mặt trận về chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở. "Chúng ta đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, hay là chúng ta chuyển sang nội dung này và tất cả lực lượng của Mặt trận, gồm cả 5 tổ chức chính trị - xã hội tham gia một đoàn có được không?", ông Thủy gợi mở, và nhấn mạnh giám sát không cần quá nhiều, thà ít mà hiệu quả, phạm vi rộng còn hơn nhiều mà không giải quyết được vấn đề gì.

Ông Thủy cho biết kế hoạch giám sát, phản biện năm 2026 cũng như báo cáo kết quả giám sát, phản biện sau khi tiếp thu ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được hoàn thiện để Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN ký ban hành và triển khai thực hiện thống nhất.