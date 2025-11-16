Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mặt trận Tổ quốc không tiếp khách, nhận hoa dịp kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống

Tư An
Tư An
16/11/2025 21:25 GMT+7

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tiếp khách, nhận hoa chúc mừng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Theo thông báo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian qua.

Mặt trận Tổ quốc không tiếp khách, nhận hoa dịp kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống- Ảnh 1.

Trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ẢNH: MATTRAN.ORG.VN

Trong dịp này, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, tập trung tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hoạt động an sinh xã hội; đồng thời thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương không tổ chức các hoạt động chúc mừng, tiếp khách; không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hoài được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Đỗ Văn Chiến.

Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

Mặt trận đổi mới để 'gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân'

