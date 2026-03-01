'Mặt trời trứng muối' mỗi chiều, thu hút nhiều người đi ngắm

Chiều muộn, khu vực cầu bộ hành metro đông kín người. Từ khoảng 16 giờ, nhiều người đã có mặt để chọn vị trí, dựng chân máy, chuẩn bị thiết bị…. Tất cả đều chung một mục đích. Đó là săn khoảnh khắc hoàng hôn "mặt trời trứng muối" được cho là đẹp nhất trong năm.

Đến metro, Lê Hoàng Thiện Nhân, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), mang theo chiếc máy ảnh mà bạn yêu thích. Nhân cho biết bạn biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và quyết định đến thử vận may. "Mình xem rất nhiều clip nên muốn tự tay săn một "mặt trời trứng muối" của riêng mình. Cảm giác tự chụp được khoảnh khắc này sẽ ý nghĩa hơn nhiều", Nhân chia sẻ.

Thiện Nhân mang máy ảnh đến metro để săn hoàng hôn ẢNH: AN VY

Theo Nhân, nửa cuối tháng 2 là thời điểm hiếm hoi trong năm mặt trời "chạm" vào chân cầu Sài Gòn khi nhìn từ vị trí cầu bộ hành. Vào khoảng sau 17 giờ, ánh nắng dịu lại, chuyển sang tông vàng ấm. Những ngày trời nắng nóng ban ngày thường cho hoàng hôn rực rỡ hơn vào buổi chiều. Khi đó, mặt trời tròn, to và đỏ cam như quả trứng muối, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc sắc…

"Vì quá mê địa điểm này, mình đã đi xe máy từ Q.Tân Phú (cũ) đến ga Bến Thành. Sau đó mình đi metro tầm 10-15 phút để đến đây. Tổng thời gian di chuyển của mình khoảng 1 giờ đồng hồ. Khá vất vả nhưng rất vui", Nhân nói.

Không chỉ người trẻ yêu nhiếp ảnh, nhiều người đến đây đơn giản để trải nghiệm. Ngô Thảo (24 tuổi), ngụ xã Bình Hưng (TP.HCM), cho biết cô cùng bạn bè đến metro Thảo Điền chơi, thấy đông người nên tò mò lên cầu xem thử. "Ban đầu tụi mình chỉ đi dạo, nhưng thấy mọi người chụp ảnh quá đẹp nên cũng thử săn hoàng hôn. Khung cảnh rất thu hút, vừa thư giãn vừa có cảm giác gần gũi thiên nhiên", Thảo nói.

Thảo sử dụng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc “hoàng hôn trứng muối” với hy vọng có được một bức ảnh đẹp như mong đợi ẢNH: AN VY

Nhóm sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (TP.HCM) gồm Cao Phong, Lê Trung Bình và Tạ Minh Quân cho biết họ đã đến 2 ngày liên tiếp nhưng vẫn chưa có được tấm ảnh như mong muốn vì trời nhiều mây. Tuy vậy, các bạn vẫn quay lại. "Tụi mình muốn lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên. Cảnh này không phải lúc nào cũng có, nên dù chưa chụp được vẫn muốn thử", nhóm chia sẻ.

Huỳnh Thiện Trí và Phạm Văn Hoàng Thái, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cũng đến từ rất sớm. Cả hai cho biết từng ghé đây nhiều lần để trải nghiệm không khí náo nhiệt. "Đây là lần thứ hai tụi mình săn hoàng hôn cầu Sài Gòn. Đông đúc, nhiều người, nhưng vui lắm. Vì đây là dịp hiếm có để anh em nhiếp ảnh giao lưu cùng nhau", Trí nói.

Chiều xuống, cầu bộ hành metro dần chật kín người đến ngắm hoàng hôn ẢNH: AN VY

Theo các nhiếp ảnh gia, để có bức ảnh đẹp không chỉ cần thiết bị tốt mà còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Nhiều người phải đứng chờ từ 1-2 giờ đồng hồ, theo dõi từng chuyển động của mặt trời. Một số người còn theo dõi dự báo thời tiết trước vài ngày để tăng khả năng săn được khoảnh khắc đẹp…

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa cho biết hiện tượng mặt trời "giao nhau" với chân cầu chỉ diễn ra trong vài ngày mỗi năm. Sau đó, vị trí mặt trời "di chuyển", khiến việc chụp ảnh không còn ấn tượng.

Theo anh Hòa, đây là năm đầu tiên cầu bộ hành metro trở thành điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng. Trước đây, nhiều người đã biết đến góc chụp này nhưng khó tiếp cận hoặc không có góc cao, trọn vẹn. "Khi tôi chia sẻ hình ảnh lên mạng, nhiều người bất ngờ. Chưa có nơi nào ở TP.HCM tập trung đông người chơi nhiếp ảnh như vậy, kể cả các workshop", anh cho biết.

Bức ảnh "hoàng hôn trứng muối" của nhiếp ảnh gia Minh Hòa khiến nhiều người trầm trồ ẢNH: MINH HÒA

Anh Hòa cho biết điểm đặc biệt là sự đa dạng người tham gia. Từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng ống kính super tele đến người chụp bằng điện thoại đều có thể ghi lại khoảnh khắc đẹp. "Đây là địa điểm hiếm hoi ai cũng có thể chụp được vì chỉ cần đúng thời điểm và một chút kiên nhẫn. Tôi cho rằng đây hiện là địa điểm hot nhất tại TP.HCM hiện tại", anh Hòa chia sẻ.

Ngoài yếu tố chuyên môn, cộng đồng nhiếp ảnh cũng xem đây là cơ hội giao lưu. Nhiều người tranh thủ trao đổi kinh nghiệm, thiết bị, thậm chí kết bạn cùng nhau…

Thiện Nhân thì cho biết những bức ảnh "mặt trời trứng muối" được đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người còn nhận xét hình ảnh đẹp đến mức giống sản phẩm tạo bằng AI… Điều này càng khiến metro trở thành địa điểm nổi tiếng, thu hút thêm nhiều người đến trải nghiệm một lần săn hoàng hôn đặc biệt.