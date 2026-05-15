Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mặt trời vừa lặn, người Việt thấy thiên thể sáng rực: UFO hay hiện tượng gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
15/05/2026 19:33 GMT+7

Trên một số hội nhóm thiên văn, nhiều người Việt chú ý đến một thiên thể sáng rực xuất hiện trên bầu trời ngay sau hoàng hôn, sau đó lại lặn mất. Đây là thiên thể gì mà nhiều người trên thế giới lầm tưởng là UFO?

Theo chuyên trang Space.com, thiên thể đang thống trị bầu đêm đêm đang được nhiều người trên khắp thế giới chú ý chính là sao Kim. Chuyên gia cho biết tháng 5 là thời điểm hoàn hảo "để bắt đầu một cuộc chơi kéo dài nhiều tháng với hành tinh sáng nhất nhìn từ trái đất".

Mặt trời vừa lặn, người Việt thấy thiên thể sáng rực: Không phải UFO, đó là gì? - Ảnh 1.

Sao Kim được chụp ở Côn Đảo

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều người thường vô tình nhìn thấy sao Kim, khi nó ở thấp trên đường chân trời sau khi trời tối nhưng đủ cao và đủ sáng, nó đột nhiên trở nên dễ nhận thấy. Đó là lý do tại sao sao Kim nổi tiếng là nguyên nhân gây ra các báo cáo về UFO mỗi khi nó trở thành sao Mai hoặc sao Hôm.

Space.com cho biết độ sáng của sao Kim là hoàn toàn bình thường, không có gì bí ẩn. Đây chỉ là giai đoạn mới nhất của hành tinh này trong một chu kỳ 8 năm có thể dự đoán được. Trong chu kỳ đó, sao Kim quay quanh mặt trời 13 lần và hoàn thành 5 vòng quay biểu kiến trên bầu trời, khi nhìn từ trái đất. 

Mỗi vòng quay bao gồm một giai đoạn khi sao Kim xuất hiện ở phía đông mặt trời trên bầu trời buổi tối, trở thành sao Hôm và một giai đoạn khi nó xuất hiện ở phía tây mặt trời trước bình minh với tên gọi sao Mai.

Tin vui cho người ngắm sao

Theo chuyên gia, tin vui cho người yêu thiên văn là sau khi khuất sau mặt trời hồi đầu năm nay, hành tinh thứ hai tính từ mặt trời giờ đây đang mọc lên và trở thành sao Hôm và sẽ là tâm điểm của một "mùa hè sao Kim" ngoạn mục.

Ngay tối nay 15.5, sao Kim đang bắt đầu một trong những chu kỳ xuất hiện buổi tối của nó và bắt đầu một quá trình leo lên chậm rãi, ngoạn mục trên bầu trời. Hiện tại, sao Kim được chiếu sáng khoảng 84%, ở pha bán nguyệt và độ sáng đang giảm dần. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định độ sáng của hành tinh này.

Sao Kim hiện đang di chuyển trên quỹ đạo của nó, đưa nó đến gần trái đất hơn. Mỗi đêm, khoảng cách giữa 2 hành tinh này đang thu hẹp lại. Khi đó, sao Kim xuất hiện lớn hơn trên bầu trời và sự gia tăng kích thước biểu kiến này bù đắp nhiều hơn cho việc chúng ta nhìn thấy ít hơn phần được chiếu sáng của nó.

Mặt trời vừa lặn, người Việt thấy thiên thể sáng rực: Không phải UFO, đó là gì? - Ảnh 2.

Bầu trời mùa hè với nhiều thú vị chờ đón người yêu thiên văn

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Vì vậy, trong những tháng tới, 2 điều sẽ xảy ra cùng một lúc, sao Kim lớn dần khi tiến gần trái đất đồng thời pha chiếu sáng của nó thu nhỏ từ hình bán nguyệt thành hình lưỡi liềm mỏng. Kết quả trái ngược với trực giác, chính là sao Kim càng sáng hơn khi nó càng ít tròn. Vào đầu tháng 6, sao Kim sẽ nổi bật suốt đêm.

Bạn có mong chờ bầu trời mùa hè với sự ngự trị của sao Kim, hành tinh sáng nhất bầu trời đêm khi nhìn từ trái đất?

Tin liên quan

Đừng hiểu lầm là UFO nếu bạn thấy vật thể này trên bầu trời rạng sáng mai

Đừng hiểu lầm là UFO nếu bạn thấy vật thể này trên bầu trời rạng sáng mai

Từ rạng sáng mai 7.4, nếu ai đó nào nói với bạn rằng họ nhìn thấy một vật thể như 'UFO lạ' sáng rực trên bầu trời lúc sáng sớm, bạn có thể giải thích rõ cho họ.

Rạng sáng mai sao Kim sáng đỉnh điểm: Nếu bỏ lỡ, phải chờ đến tháng 9 năm sau

Tối nay 27.2, xem sao Kim và sao Thủy 'trùng phùng' trước thềm nguyệt thực toàn phần

Khám phá thêm chủ đề

UFO sao Kim hành tinh sáng nhất mùa hè bầu trời Việt Nam Venus
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận