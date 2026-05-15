Mặt trời vừa lặn, người Việt thấy thiên thể sáng rực: UFO hay hiện tượng gì?

Theo chuyên trang Space.com, thiên thể đang thống trị bầu đêm đêm đang được nhiều người trên khắp thế giới chú ý chính là sao Kim. Chuyên gia cho biết tháng 5 là thời điểm hoàn hảo "để bắt đầu một cuộc chơi kéo dài nhiều tháng với hành tinh sáng nhất nhìn từ trái đất".

Sao Kim được chụp ở Côn Đảo ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều người thường vô tình nhìn thấy sao Kim, khi nó ở thấp trên đường chân trời sau khi trời tối nhưng đủ cao và đủ sáng, nó đột nhiên trở nên dễ nhận thấy. Đó là lý do tại sao sao Kim nổi tiếng là nguyên nhân gây ra các báo cáo về UFO mỗi khi nó trở thành sao Mai hoặc sao Hôm.

Space.com cho biết độ sáng của sao Kim là hoàn toàn bình thường, không có gì bí ẩn. Đây chỉ là giai đoạn mới nhất của hành tinh này trong một chu kỳ 8 năm có thể dự đoán được. Trong chu kỳ đó, sao Kim quay quanh mặt trời 13 lần và hoàn thành 5 vòng quay biểu kiến trên bầu trời, khi nhìn từ trái đất.

Mỗi vòng quay bao gồm một giai đoạn khi sao Kim xuất hiện ở phía đông mặt trời trên bầu trời buổi tối, trở thành sao Hôm và một giai đoạn khi nó xuất hiện ở phía tây mặt trời trước bình minh với tên gọi sao Mai.

Tin vui cho người ngắm sao

Theo chuyên gia, tin vui cho người yêu thiên văn là sau khi khuất sau mặt trời hồi đầu năm nay, hành tinh thứ hai tính từ mặt trời giờ đây đang mọc lên và trở thành sao Hôm và sẽ là tâm điểm của một "mùa hè sao Kim" ngoạn mục.

Ngay tối nay 15.5, sao Kim đang bắt đầu một trong những chu kỳ xuất hiện buổi tối của nó và bắt đầu một quá trình leo lên chậm rãi, ngoạn mục trên bầu trời. Hiện tại, sao Kim được chiếu sáng khoảng 84%, ở pha bán nguyệt và độ sáng đang giảm dần. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định độ sáng của hành tinh này.

Sao Kim hiện đang di chuyển trên quỹ đạo của nó, đưa nó đến gần trái đất hơn. Mỗi đêm, khoảng cách giữa 2 hành tinh này đang thu hẹp lại. Khi đó, sao Kim xuất hiện lớn hơn trên bầu trời và sự gia tăng kích thước biểu kiến này bù đắp nhiều hơn cho việc chúng ta nhìn thấy ít hơn phần được chiếu sáng của nó.

Bầu trời mùa hè với nhiều thú vị chờ đón người yêu thiên văn ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Vì vậy, trong những tháng tới, 2 điều sẽ xảy ra cùng một lúc, sao Kim lớn dần khi tiến gần trái đất đồng thời pha chiếu sáng của nó thu nhỏ từ hình bán nguyệt thành hình lưỡi liềm mỏng. Kết quả trái ngược với trực giác, chính là sao Kim càng sáng hơn khi nó càng ít tròn. Vào đầu tháng 6, sao Kim sẽ nổi bật suốt đêm.

