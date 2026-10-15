Mất ví đã 10 năm, người đàn ông bất ngờ nhận lại nguyên 20 triệu đồng

Ngày 9.6.2016, sau khi mất ví, anh Ngô Tuấn Vũ (36 tuổi, ở xã Vĩnh Am, Hải Phòng) đăng tải thông tin lên các hội nhóm mạng xã hội với hy vọng tìm lại tài sản. Trong bài viết, anh cho biết khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, anh đánh rơi chiếc ví trong ngõ 179 Lê Lợi. Bên trong có giấy phép lái xe ô tô, chứng minh nhân dân đều mang tên Ngô Tuấn Vũ, cùng địa chỉ tại Nam Am, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng (địa chỉ trước sáp nhập - PV). Anh cũng để lại số điện thoại liên hệ và gửi lời cảm ơn, hứa hậu tạ người nhặt được.



Bài đăng tìm lại ví của anh Vũ từ năm 2016 ẢNH: NVCC

Dù bài đăng được người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình chia sẻ, anh Vũ vẫn không tìm lại được chiếc ví. Sau một thời gian chờ đợi, anh làm lại các giấy tờ cần thiết. Sự việc dần rơi vào quên lãng, bản thân anh cũng không còn nghĩ đến chiếc ví đã mất. Thế nhưng, ngày 12.10, sau hơn 10 năm, anh bất ngờ nhận lại giấy tờ cùng 20 triệu đồng từ một người lạ.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Vũ cho biết sáng 9.6.2016, sau khi kết thúc ca làm đêm, anh trở về phòng trọ. Hôm đó vừa đúng ngày nhận lương, lại là dịp Tết Đoan ngọ nên anh ghé mua 1 kg trái cây về thắp hương. Sau khi thanh toán, anh sơ ý làm rơi chiếc ví lúc cất vào túi mà không hay biết. Về đến phòng trọ, phát hiện mất ví, anh lập tức quay lại tìm nhưng không có kết quả. Anh còn in tờ rơi thông báo, dán khắp các ngõ và đăng tin lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại tài sản, song vẫn vô vọng.

Tối 12.10 vừa qua, sau khi chơi thể thao trở về, anh Vũ bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người lạ kèm hình ảnh chứng minh nhân dân và bằng lái xe của anh từ nhiều năm trước. Qua trao đổi, người này ngỏ ý gửi trả lại chiếc ví. Tuy nhiên, anh Vũ không nghĩ số tiền bên trong vẫn còn nguyên, anh định từ chối vì giấy tờ đã hết hạn sử dụng, bản thân cũng làm lại giấy tờ mới từ lâu.

"Lúc đó, cô ấy nhắn lại rằng số tiền vẫn còn nguyên 20 triệu đồng, gồm 2 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, cùng 1 tờ 10.000 đồng và 1 tờ 2.000 đồng, rồi ngỏ ý muốn trả lại. Tôi đứng người mất mấy phút, không tin là cô ấy vẫn giữ số tiền đó. Cô ấy xin số tài khoản để chuyển khoản, khiến tôi rất bất ngờ. Ban đầu, tôi chỉ định nhận lại 15 triệu đồng nhưng sáng hôm sau (13.10) khi đang đưa mẹ đến bệnh viện Việt Đức, tài khoản tôi nhận được 20 triệu đồng đã đánh rơi năm xưa", anh Vũ kể.

Người phụ nữ dọn nhà mới thấy lại chiếc ví nhặt được ẢNH: NVCC

Theo anh Vũ, điều khiến anh vui không chỉ là nhận lại số tiền đã mất mà còn là sự tử tế, nghĩa tình của người xa lạ sau hơn 10 năm. Anh không nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, chiếc ví cùng số tiền bên trong vẫn được giữ gìn và trao trả đầy đủ.

Anh xin số điện thoại liên hệ và địa chỉ của người trả lại để cảm ơn nhưng họ từ chối, không muốn tiết lộ thông tin. Qua cuộc trò chuyện qua tin nhắn, họ không biết số điện thoại anh đính kèm trên bài đăng tìm ví trên mạng xã hội và không biết tìm theo địa chỉ trên giấy CMND để trả lại cho anh nên mới giữ chiếc ví đến nay.

Gia đình nhỏ của anh Vũ ẢNH: NVCC

Anh Vũ cho biết chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội chỉ với mong muốn lan tỏa niềm vui khi nhận được sự tử tế từ một người xa lạ sau hơn 10 năm. Bên cạnh những bình luận tích cực, bài viết cũng có một số ý kiến nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không làm công việc liên quan đến kiếm tiền trên mạng xã hội nên không có lý do để dựng chuyện nhằm câu view hay câu like.

"Thỉnh thoảng tôi đăng những hình ảnh chơi thể thao, ảnh cá nhân lên mạng xã hội nhưng không ngờ lần này nhận được nhiều lượt tương tác từ mọi người", anh Vũ nói.