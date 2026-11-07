Mật vụ Mỹ bắt đối tượng mang theo nhiều súng dọa giết Tổng thống Trump

Theo AP, đối tượng bị bắt vào tối 5.11 tại một bãi đậu xe gần Nhà Trắng. Các nhân viên Mật vụ Mỹ phát hiện và tiếp cận một người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ.

Nghi phạm Ronny Yordrix Guanipa Chrinos ẢNH: BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

Số vũ khí được tìm thấy trong xe mà nghi phạm lái ẢNH: BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

Sau đó, các sĩ quan phát hiện chiếc xe của người này là xe ăn cắp và trong đó có 3 khẩu súng (gồm một khẩu súng trường và 2 khẩu súng ngắn) cùng cả chục băng đạn. Nghi phạm được xác định là Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, người Venezuela nhập cư trái phép vào Mỹ vào tháng 3.2024 và cư trú bất hợp pháp từ đó.

Người này nói rằng đã nghe những giọng nói trong đầu ra lệnh cho mình đến Washington D.C để ám sát Tổng thống Donald Trump.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan mẹ của Mật vụ Mỹ, thông báo đối tượng đã bị truy tố vì các tội liên quan vũ khí và sử dụng xe ăn cắp, và đang bị tạm giam.

Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump cất cánh từ Nhà Trắng ngày 6.11 ẢNH: AP

Đây là trường hợp mới nhất trong số hàng loạt vụ bắt giữ các đối tượng đe dọa ám sát Tổng thống Trump và gia đình ông từ khi nhà lãnh đạo trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ việc mới nhất. Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho biết khen ngợi "các sĩ quan Mật vụ dũng cảm" đã giúp bắt giữ đối tượng nhập cư bất hợp pháp trước khi người này gây hại.

Vào tháng 5, các sĩ quan thuộc Cơ quan Mật vụ đã bắn chết một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần sau khi người này nổ súng gần một trạm kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng.