Mẫu điện thoại hơn 20 năm tuổi vẫn giữ danh hiệu bán chạy nhất thế giới

Kiến Văn
12/05/2026 13:19 GMT+7

iPhone rất thành công, nhưng mẫu điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại lại là chiếc Nokia hơn 20 năm tuổi.

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, những chiếc điện thoại đã vượt ra ngoài chức năng gọi điện để kết nối chúng ta với thế giới, cung cấp giải trí và hỗ trợ năng suất làm việc. Mặc dù Apple được coi là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực smartphone, nhưng iPhone không phải là điện thoại di động bán chạy nhất mọi thời đại.

Đã có 250 triệu chiếc Nokia 1100 được bán ra trên toàn cầu

Ngay cả khi đạt tổng doanh số 224 triệu chiếc, iPhone 6 (gồm iPhone 6 và 6 Plus) chỉ đứng thứ ba trong danh sách này. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Nokia, với Nokia 1100 (250 triệu chiếc) và Nokia 1110 (248 triệu chiếc). Đây là chi tiết có thể gây bất ngờ với nhiều người, tuy nhiên có những lý do đơn giản giải thích cho sự thống trị của Nokia.

Danh hiệu điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại khó bị phá vỡ

Nokia 1100 và 1110 ra mắt lần lượt vào năm 2003 và 2005, trong bối cảnh thị trường điện thoại di động rất khác biệt. Mặc dù có sự cạnh tranh từ các thương hiệu như BlackBerry, Sony và Motorola, nhưng Nokia đã có lợi thế lớn về giá cả. Nokia 1100 được bán với giá khoảng 100 USD, trong khi 1110 chỉ có giá 78 USD, rẻ hơn nhiều so với Motorola Razr V3, vốn có giá lên tới 449 USD.

Vào thời điểm mà điện thoại có camera đang trở nên phổ biến, giá cả phải chăng của Nokia 1100 và 1110 đã giúp chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các thị trường mới nổi như Ấn Độ, nơi Nokia 1110 vẫn được bán cho đến ít nhất năm 2007. Những chiếc điện thoại này vẫn được ưa chuộng ở châu Phi, với 50 triệu chiếc Nokia 1100 đang được sử dụng trên khắp lục địa vào năm 2011.

Hiện nay, thị trường điện thoại di động đã trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Tính đến tháng 4.2026, Apple và Samsung có thị phần toàn cầu gần như ngang nhau, với mỗi bên chiếm khoảng 21%. Ngoài ra, Xiaomi và Huawei cũng đang gia tăng sự cạnh tranh, khiến không có nhà sản xuất nào thống trị thị trường. Hơn nữa, người dùng hiện giữ smartphone lâu hơn trước, khiến khả năng kỷ lục của Nokia 1100 và 1110 khó có thể bị phá vỡ, ít nhất trong tương lai gần.

Nokia 1100 là điện thoại di động bán chạy nhất thế giới

