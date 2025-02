Màu nước tiểu thay đổi cảnh báo loại ung thư nguy hiểm

Ăn hay uống quá nhiều củ dền sẽ khiến nước tiểu chuyển sang màu hơi đỏ. Tương tự, nước tiểu có màu cam hay xanh lá cây thì nguyên nhân có thể do tác dụng phụ của thuốc, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ung thư ống mật có thể gây ra cơn đau bụng bên phải, ngay dưới xương sườn ẢNH MINH HỌA: AI

Các chuyên gia cho biết nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu có thể là dấu hiệu sớm của ung thư ống mật. Nước tiểu sẫm màu xảy ra do nồng độ bilirubin trong cơ thể tăng cao. Bilirubin là một thành phần của dịch mật do gan tiết ra. Trong khi đó, ung thư ống mật cũng khiến phân trở nên nhạt màu, nhờn hoặc có màu đất sét do thiếu dịch mật trong đường tiêu hóa.

Dịch mật sẽ do gan tiết ra. Gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng nhất, giúp tiết ra dịch mật để tiêu hóa chất béo. Dịch mật có màu vàng lục, đi qua ống dẫn mật và được trữ trong túi mật. Ung thư ống mật xảy ra khi các khối u ung thư hình thành trong ống dẫn mật.

Khi các khối u phát triển lớn sẽ làm tắc nghẽn ống dẫn mật. Hệ quả là dịch mật do gan tiết ra không thể chảy vào ruột non để hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo. Sự ứ đọng dịch mật sẽ gây vàng da, vàng mắt. Do đó, vàng da là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư ống mật. Ngoài ra, người bệnh cũng sẽ bị các triệu chứng khác như ngứa da, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu.

Một triệu chứng khác của ung thư ống mật là đau bụng bên phải, ngay dưới xương sườn. Đây là vị trí của túi mật và ống mật. Đường mật có thể bị viêm, gây ra tình trạng chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân và sốt.

Ung thư ống mật thường xảy ra ở người lớn tuổi. Độ tuổi trung bình chẩn đoán bệnh là 70. Ung thư ống mật có thể tiến triển nhanh, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Việc điều trị ung thư ống mật phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, vị trí khối u và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Những phương pháp này gồm phẫu thuật, ghép gan nếu là ung thư ống mật trong gan, hóa trị, xạ trị và một số liệu pháp khác, theo Healthline.