Mâu thuẫn hàng xóm, nửa đêm lẻn vào nhà tẩm xăng đốt ô tô

Nguyễn Văn Lực, 40 tuổi, trú tại thôn Làng Cả, vừa bị Công an xã Đoan Hùng (Phú Thọ) bắt giữ để điều tra hành vi tẩm xăng đốt ô tô nhà hàng xóm.

Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sự việc bắt nguồn từ trình báo của ông T. (40 tuổi, người địa phương) về việc đêm 15.7 có một người đàn ông lẻn vào nhà, đặt chiếc giẻ dưới gầm xe ô tô, châm lửa rồi lập tức rời đi.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến phần đuôi chiếc ô tô và xe máy bên cạnh bốc cháy. Gia đình ông T. kịp thời phát hiện, dập tắt đám cháy, song hai phương tiện vẫn bị hư hỏng với thiệt hại ước tính 40 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin và trích xuất camera, công an phát hiện nghi phạm là Nguyễn Văn Lực.

Hình ảnh trích xuất từ camera về việc tẩm xăng đốt ô tô của hàng xóm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, Lực và ông T. vốn là hàng xóm, nhưng nảy sinh mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt. Do muốn trả thù, Lực chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo vỏ chăn và bật lửa đến nhà ông T. rồi đổ xăng, châm lửa đốt xe.

Gây án xong, Lực bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến chiều 16.7, nghi phạm bị Công an xã Đoan Hùng phối hợp cùng quần chúng nhân dân phát hiện, vây bắt.