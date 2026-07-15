Lào Cai, Phú Thọ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Lào Cai nhận diện các động lực tăng trưởng mới

Phát biểu kết luận cuộc làm việc tại Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Lào Cai trong 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, Thủ tướng cho rằng yêu cầu đặt ra là phải không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của địa phương; biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, biến tiềm năng, lợi thế khác biệt thành nguồn lực phát triển; hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng đề nghị Lào Cai tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh... và nguồn nhân lực chất lượng cao. Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; xây dựng kịch bản, nhiệm vụ đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo tháng, theo quý, trong đó nhận diện rõ những dư địa còn tiềm năng phát triển, các động lực tăng trưởng mới, các ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung khai thác như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng…

Thủ tướng lưu ý tỉnh phải tiếp tục duy trì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%; áp dụng KPI đánh giá tiến độ theo tháng, quý; kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 sau khi được T.Ư giao vốn… Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như Dự án Cảng hàng không quốc tế Sa Pa, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh... và các dự án trọng điểm quốc gia như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc…; đồng thời đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài của tỉnh ngay trong năm 2026.

Về việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung tạo đột phá, trong đó ưu tiên xử lý các điểm nghẽn về lõm sóng, thiếu điện, đồng thời triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Phú Thọ khai thác tối đa các lĩnh vực thế mạnh

Phát biểu kết luận cuộc làm việc tại Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 (11% trở lên), tạo đà, tạo thế, tạo lực cho các năm tiếp theo, đóng góp nhiều hơn cho thành tựu chung của cả nước.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… và nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; nhận diện dư địa của từng ngành, từng lĩnh vực. Tỉnh cụ thể hóa hơn nữa, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là đối với các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics… Phú Thọ cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%; khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng tinh thần Kết luận 18; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026.

Tỉnh tháo gỡ dứt điểm "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài trong năm 2026.